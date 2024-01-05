https://ria.ru/20240105/obstrel-1919872921.html

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 05.01.2024

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска в 21.20 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T21:53

2024-01-05T21:53

2024-01-05T21:53

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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донецк

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска в 21.20 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства.Представительство также сообщило, что в 20.35 по Никитскому району Горловки было выпущено три снаряда того же калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240105/vsu-1919805245.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, нато