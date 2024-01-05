Рейтинг@Mail.ru
Гладков сообщил об обстреле Шебекино украинскими войсками - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 05.01.2024 (обновлено: 18:43 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/obstrel-1919850408.html
Гладков сообщил об обстреле Шебекино украинскими войсками
Гладков сообщил об обстреле Шебекино украинскими войсками - РИА Новости, 05.01.2024
Гладков сообщил об обстреле Шебекино украинскими войсками
Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T17:58
2024-01-05T18:43
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856612256_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8ad37c8db99d9fcf16a594f25cd3d24.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."По предварительной информации, есть один пострадавший — это охранник одного из промышленных предприятий", — написал он в Telegram-канале.Уточняется, что мужчина получил осколочное ранение ноги. Пострадавшего везут в больницу, ему оказывают всю необходимую помощь.Кроме того, повреждения зафиксировали на территории трех предприятий. Возгораний при этом не произошло. Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия. Также под удар попала линия электропередачи, жители нескольких центральных улиц остались без света. Специалисты сейчас устраняют последствия, подчеркнул губернатор.Массированный обстрел БелгородаДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240105/obstrel-1919800447.html
https://ria.ru/20240105/belgorod-1919839936.html
https://ria.ru/20240105/vsu-1919805245.html
шебекино
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856612256_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a78b2638e1853b14af1a2858f167f98e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Украина, Вячеслав Гладков
Гладков сообщил об обстреле Шебекино украинскими войсками

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, предварительно, есть один пострадавший

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия на месте обстрела ВСУ
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия на месте обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия на месте обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«
"По предварительной информации, есть один пострадавший — это охранник одного из промышленных предприятий", — написал он в Telegram-канале.
Последствия обстрела Белгорода
ВСУ обстреляли Белгород и область 26 раз за сутки
11:55
Уточняется, что мужчина получил осколочное ранение ноги. Пострадавшего везут в больницу, ему оказывают всю необходимую помощь.
Кроме того, повреждения зафиксировали на территории трех предприятий. Возгораний при этом не произошло. Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия. Также под удар попала линия электропередачи, жители нескольких центральных улиц остались без света. Специалисты сейчас устраняют последствия, подчеркнул губернатор.

Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

Массированный обстрел Белгорода

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
Машины на улице Белгорода, поврежденные при обстреле со стороны ВСУ
Власти помогут жителям Белгорода, желающим переехать в ПВР
16:45
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
Раненые украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
"Безжалостно". Стало известно, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО
12:35
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВооруженные силы УкраиныУкраинаВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала