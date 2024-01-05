https://ria.ru/20240105/obstrel-1919850408.html
Гладков сообщил об обстреле Шебекино украинскими войсками
Гладков сообщил об обстреле Шебекино украинскими войсками - РИА Новости, 05.01.2024
Гладков сообщил об обстреле Шебекино украинскими войсками
Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T17:58
2024-01-05T17:58
2024-01-05T18:43
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."По предварительной информации, есть один пострадавший — это охранник одного из промышленных предприятий", — написал он в Telegram-канале.Уточняется, что мужчина получил осколочное ранение ноги. Пострадавшего везут в больницу, ему оказывают всю необходимую помощь.Кроме того, повреждения зафиксировали на территории трех предприятий. Возгораний при этом не произошло. Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия. Также под удар попала линия электропередачи, жители нескольких центральных улиц остались без света. Специалисты сейчас устраняют последствия, подчеркнул губернатор.Массированный обстрел БелгородаДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240105/obstrel-1919800447.html
https://ria.ru/20240105/belgorod-1919839936.html
https://ria.ru/20240105/vsu-1919805245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Украина, Вячеслав Гладков
Гладков сообщил об обстреле Шебекино украинскими войсками
Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, предварительно, есть один пострадавший
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, сообщил
глава региона Вячеслав Гладков.
«
"По предварительной информации, есть один пострадавший — это охранник одного из промышленных предприятий", — написал он в Telegram-канале.
ВСУ обстреляли Белгород и область 26 раз за сутки
Уточняется, что мужчина получил осколочное ранение ноги. Пострадавшего везут в больницу, ему оказывают всю необходимую помощь.
Кроме того, повреждения зафиксировали на территории трех предприятий. Возгораний при этом не произошло. Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия. Также под удар попала линия электропередачи, жители нескольких центральных улиц остались без света. Специалисты сейчас устраняют последствия, подчеркнул губернатор.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
Массированный обстрел Белгорода
Днем 30 декабря ВСУ
нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
Власти помогут жителям Белгорода, желающим переехать в ПВР
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.
Президент Владимир Путин
назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
"Безжалостно". Стало известно, что Россия сделала с ВСУ в зоне СВО