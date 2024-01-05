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ВСУ обстреляли Донецк кассетными натовскими снарядами - РИА Новости, 05.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:58 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/obstrel-1919841859.html
ВСУ обстреляли Донецк кассетными натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк кассетными натовскими снарядами - РИА Новости, 05.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк кассетными натовскими снарядами
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T16:58
2024-01-05T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на районы Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.10 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА; 16.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства.Кроме того, ВСУ в 16.20 открыли огонь по территории Ясиноватского района, выпустив три снаряда из натовской артиллерии. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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в мире, донецк, украина, сша, джо байден, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Украина, США, Джо Байден, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Донецк кассетными натовскими снарядами

ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку три кассетных снаряда натовского калибра

© РИА Новости Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на районы Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.10 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА; 16.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, ВСУ в 16.20 открыли огонь по территории Ясиноватского района, выпустив три снаряда из натовской артиллерии.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
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Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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