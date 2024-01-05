https://ria.ru/20240105/obstrel-1919841859.html

ВСУ обстреляли Донецк кассетными натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк кассетными натовскими снарядами - РИА Новости, 05.01.2024

ВСУ обстреляли Донецк кассетными натовскими снарядами

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T16:58

2024-01-05T16:58

2024-01-05T16:58

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на районы Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.10 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА; 16.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства.Кроме того, ВСУ в 16.20 открыли огонь по территории Ясиноватского района, выпустив три снаряда из натовской артиллерии. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

https://ria.ru/20240105/vsu-1919805245.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, украина, сша, джо байден, сцкк, вооруженные силы украины