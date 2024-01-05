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Украинские войска атаковали Донецк с беспилотника - РИА Новости, 05.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 05.01.2024 (обновлено: 16:11 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/obstrel-1919835766.html
Украинские войска атаковали Донецк с беспилотника
Украинские войска атаковали Донецк с беспилотника - РИА Новости, 05.01.2024
Украинские войска атаковали Донецк с беспилотника
Украинские войска с 15.30 за 20 минут сбросили четыре взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T16:06
2024-01-05T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска с 15.30 за 20 минут сбросили четыре взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 - город Донецк (Кировский район): сброшено два взрывоопасных предмета с БПЛА; 15.50 - город Донецк (Кировский район): сброшено два взрывоопасных предмета с БПЛА", - говорится в сообщениях представительства.Кроме того, в 14.25 ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240105/udar-1919833021.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска атаковали Донецк с беспилотника

ДНР в СЦКК: ВСУ за 20 минут сбросили 4 взрывоопасных предмета с дрона на Донецка

© РИА Новости Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска с 15.30 за 20 минут сбросили четыре взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 - город Донецк (Кировский район): сброшено два взрывоопасных предмета с БПЛА; 15.50 - город Донецк (Кировский район): сброшено два взрывоопасных предмета с БПЛА", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, в 14.25 ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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