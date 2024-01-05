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Украинские войска атаковали Донецк с беспилотника
Украинские войска атаковали Донецк с беспилотника - РИА Новости, 05.01.2024
Украинские войска атаковали Донецк с беспилотника
Украинские войска с 15.30 за 20 минут сбросили четыре взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T16:06
2024-01-05T16:06
2024-01-05T16:11
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска с 15.30 за 20 минут сбросили четыре взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 - город Донецк (Кировский район): сброшено два взрывоопасных предмета с БПЛА; 15.50 - город Донецк (Кировский район): сброшено два взрывоопасных предмета с БПЛА", - говорится в сообщениях представительства.Кроме того, в 14.25 ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска атаковали Донецк с беспилотника
ДНР в СЦКК: ВСУ за 20 минут сбросили 4 взрывоопасных предмета с дрона на Донецка