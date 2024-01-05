https://ria.ru/20240105/obstrel-1919835766.html

Украинские войска атаковали Донецк с беспилотника

Украинские войска атаковали Донецк с беспилотника - РИА Новости, 05.01.2024

Украинские войска атаковали Донецк с беспилотника

Украинские войска с 15.30 за 20 минут сбросили четыре взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T16:06

2024-01-05T16:06

2024-01-05T16:11

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска с 15.30 за 20 минут сбросили четыре взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 - город Донецк (Кировский район): сброшено два взрывоопасных предмета с БПЛА; 15.50 - город Донецк (Кировский район): сброшено два взрывоопасных предмета с БПЛА", - говорится в сообщениях представительства.Кроме того, в 14.25 ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240105/udar-1919833021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины