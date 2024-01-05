https://ria.ru/20240105/obstrel-1919800447.html

ВСУ обстреляли Белгород и область 26 раз за сутки

ВСУ обстреляли Белгород и область 26 раз за сутки - РИА Новости, 05.01.2024

ВСУ обстреляли Белгород и область 26 раз за сутки

Пять приграничных районов Белгородской области и город Белгород были обстреляны украинскими военными 26 раз за сутки, пострадали трое мирных жителей, сообщил... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T11:55

2024-01-05T11:55

2024-01-05T11:55

происшествия

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Пять приграничных районов Белгородской области и город Белгород были обстреляны украинскими военными 26 раз за сутки, пострадали трое мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В пятницу губернатор опубликовал сводку о нанесенных по региону ударах за 4 января. За последние 24 часа украинские военные выпустили по шести муниципальным образованиям 26 снарядов, включая три взрывных устройства, сброшенных с дронов. Это самый низкий показатель с 18 декабря, когда были зарегистрированы обстрелы 14 боеприпасами, однако с конца декабря интенсивность обстрелов региона остается высокой. За день трое мужчин были ранены, в результате обстрелов повреждения получили 13 многоквартирных домов (МКД), четыре частных, четыре хозсубъекта и 32 автомобиля. "В Белгороде сработала система ПВО - сбито 10 воздушных целей. Есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго - осколочное ранение голени. Пострадавшие доставлены в больницу, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. В результате обстрела повреждения выявлены в 92 квартирах 10 МКД, одном частном домовладении, четырех хозсубъетах. Также осколками посечен 31 автомобиль", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по МАПП "Нехотеевка" с дрона сброшено одно взрывное устройство. После работы системы ПВО повреждения выявлены в трех домовладениях и трех МКД в поселке Разумное. Также поврежден один автомобиль. В Волоконовском районе два раза из миномета обстреляли окраину хутора Старый, уточнил губернатор. По словам главы региона, в Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено два минометных снаряда. В Краснояружском районе рядом с селом Демидовка на мину наехал экскаватор, в результате подрыва рабочий получил осколочные ранения лица и контузию. Окраину поселка Прилесье пять раз обстреляли из артиллерии. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено четыре минометных снаряда. В селе Муром с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса", - подчеркнул Гладков. Минобороны России сообщало, что 4 января около 23.40 (мск) дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха".

https://ria.ru/20240105/belgorod-1919790250.html

https://ria.ru/20240105/oon-1919758112.html

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белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков