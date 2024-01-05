https://ria.ru/20240105/obstrel-1919785906.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 05.01.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, выпустив четыре снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T09:49
2024-01-05T09:49
2024-01-05T09:49
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
нато
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, выпустив четыре снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, сообщается о произошедшем в 04.00 обстреле Петровского и Кировского районов Донецка, в ходе которого по городу выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240105/donetsk-1919775938.html
https://ria.ru/20240103/obstrel-1919573688.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Горловке четыре снаряда натовского калибра