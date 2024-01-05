https://ria.ru/20240105/obschestvo-1919813895.html
В Севастополе отменили вторую за день воздушную тревогу
В Севастополе отменили вторую за день воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2024
В Севастополе отменили вторую за день воздушную тревогу
В Севастополе отменили вторую за день воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T13:34
2024-01-05T13:34
2024-01-05T13:34
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. В Севастополе отменили вторую за день воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее Развожаев информировал, что воздушная тревога была объявлена в городе второй раз за пятницу. Соответствующее сообщение было опубликовано в 12.36 мск. "Отбой воздушной тревоги!" - сообщил Развожаев.
https://ria.ru/20240105/ataka-1919808209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе отменили вторую за день воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе отменили вторую за день воздушную тревогу