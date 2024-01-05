https://ria.ru/20240105/obschestvo-1919813895.html

В Севастополе отменили вторую за день воздушную тревогу

В Севастополе отменили вторую за день воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2024

В Севастополе отменили вторую за день воздушную тревогу

В Севастополе отменили вторую за день воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T13:34

2024-01-05T13:34

2024-01-05T13:34

севастополь

михаил развожаев

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593006551_0:0:3350:1885_1920x0_80_0_0_c8063ea1b4950e1039003f09569db8ff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. В Севастополе отменили вторую за день воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее Развожаев информировал, что воздушная тревога была объявлена в городе второй раз за пятницу. Соответствующее сообщение было опубликовано в 12.36 мск. "Отбой воздушной тревоги!" - сообщил Развожаев.

https://ria.ru/20240105/ataka-1919808209.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, михаил развожаев, происшествия