https://ria.ru/20240105/nyu-york-1919758306.html
При столкновении поездов метро в Нью-Йорке пострадали не менее 24 человек
При столкновении поездов метро в Нью-Йорке пострадали не менее 24 человек - РИА Новости, 05.01.2024
При столкновении поездов метро в Нью-Йорке пострадали не менее 24 человек
По меньшей мере 24 человека пострадали в четверг в результате столкновения поездов, которое произошло днем в центре Нью-Йорка, сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T01:28
2024-01-05T01:28
2024-01-05T09:17
нью-йорк (город)
в мире
манхэттен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919779611_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_dcdd7fd0fd5e2e6562554edd3e6be0b6.jpg
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. По меньшей мере 24 человека пострадали в четверг в результате столкновения поездов, которое произошло днем в центре Нью-Йорка, сообщил на пресс-конференции журналистам зампомощника главы пожарной службы города Иэн Свордс."В общей сложности пострадали 24 человека", - заявил Свордс. Он добавил, что серьезных травм зафиксировано не было.Как рассказали ранее РИА Новости в городской полиции, на Манхэттене пустой состав метро столкнулся с поездом, в котором находились пассажиры. Впоследствии губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что при аварии поезд сошел с рельсов. На месте ведутся спасательные работы.
https://ria.ru/20231122/stolknovenie-1911120644.html
нью-йорк (город)
манхэттен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919779611_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_32fa49218fd61c2a870f0bc22ebffc12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), в мире, манхэттен
Нью-Йорк (город), В мире, Манхэттен
При столкновении поездов метро в Нью-Йорке пострадали не менее 24 человек
В пожарной службе заявили о 24 пострадавших при столкновении поездов в Нью-Йорке