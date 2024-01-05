https://ria.ru/20240105/nyu-york-1919758306.html

При столкновении поездов метро в Нью-Йорке пострадали не менее 24 человек

При столкновении поездов метро в Нью-Йорке пострадали не менее 24 человек - РИА Новости, 05.01.2024

При столкновении поездов метро в Нью-Йорке пострадали не менее 24 человек

По меньшей мере 24 человека пострадали в четверг в результате столкновения поездов, которое произошло днем в центре Нью-Йорка, сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T01:28

2024-01-05T01:28

2024-01-05T09:17

нью-йорк (город)

в мире

манхэттен

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. По меньшей мере 24 человека пострадали в четверг в результате столкновения поездов, которое произошло днем в центре Нью-Йорка, сообщил на пресс-конференции журналистам зампомощника главы пожарной службы города Иэн Свордс."В общей сложности пострадали 24 человека", - заявил Свордс. Он добавил, что серьезных травм зафиксировано не было.Как рассказали ранее РИА Новости в городской полиции, на Манхэттене пустой состав метро столкнулся с поездом, в котором находились пассажиры. Впоследствии губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что при аварии поезд сошел с рельсов. На месте ведутся спасательные работы.

https://ria.ru/20231122/stolknovenie-1911120644.html

нью-йорк (город)

манхэттен

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нью-йорк (город), в мире, манхэттен