https://ria.ru/20240105/novorossiysk-1919757502.html

Жители Новороссийска сообщили о взрыве

Жители Новороссийска сообщили о взрыве - РИА Новости, 05.01.2024

Жители Новороссийска сообщили о взрыве

Жители Новороссийска сообщили о взрыве, информация о разрушениях и пострадавших не поступала, заявили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС)... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T01:09

2024-01-05T01:09

2024-01-05T01:18

специальная военная операция на украине

новороссийск

происшествия

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КРАСНОДАР, 5 янв - РИА Новости. Жители Новороссийска сообщили о взрыве, информация о разрушениях и пострадавших не поступала, заявили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города."Информация проходила от жителей (Новороссийска - ред.) – был слышен гул, был слышен взрыв где-то, а вот о повреждениях - ничего такого. В основном информация проходила по 112…Повреждений, жалоб от населения - ничего не было", - рассказали в службе, добавив, что сообщений о пострадавших также не поступало.

https://ria.ru/20240105/bespilotniki-1919757408.html

новороссийск

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2024

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новороссийск, происшествия