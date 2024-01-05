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Жители Новороссийска сообщили о взрыве - РИА Новости, 05.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:09 05.01.2024 (обновлено: 01:18 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/novorossiysk-1919757502.html
Жители Новороссийска сообщили о взрыве
Жители Новороссийска сообщили о взрыве - РИА Новости, 05.01.2024
Жители Новороссийска сообщили о взрыве
Жители Новороссийска сообщили о взрыве, информация о разрушениях и пострадавших не поступала, заявили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС)... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T01:09
2024-01-05T01:18
специальная военная операция на украине
новороссийск
происшествия
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КРАСНОДАР, 5 янв - РИА Новости. Жители Новороссийска сообщили о взрыве, информация о разрушениях и пострадавших не поступала, заявили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города."Информация проходила от жителей (Новороссийска - ред.) – был слышен гул, был слышен взрыв где-то, а вот о повреждениях - ничего такого. В основном информация проходила по 112…Повреждений, жалоб от населения - ничего не было", - рассказали в службе, добавив, что сообщений о пострадавших также не поступало.
https://ria.ru/20240105/bespilotniki-1919757408.html
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новороссийск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Происшествия
Жители Новороссийска сообщили о взрыве

ЕДДС Новороссийска: жители города сообщили о взрыве

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖители города на улице Новороссийска
Жители города на улице Новороссийска - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Жители города на улице Новороссийска. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 янв - РИА Новости. Жители Новороссийска сообщили о взрыве, информация о разрушениях и пострадавших не поступала, заявили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.
"Информация проходила от жителей (Новороссийска - ред.) – был слышен гул, был слышен взрыв где-то, а вот о повреждениях - ничего такого. В основном информация проходила по 112…Повреждений, жалоб от населения - ничего не было", - рассказали в службе, добавив, что сообщений о пострадавших также не поступало.
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Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскПроисшествия
 
 
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