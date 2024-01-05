СМИ: в Белом доме растет напряженность между представителями администрации
Axios: в Белом доме растет напряженность между Джоном Кирби и Карин Жан-Пьер
© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. В Белом доме растет напряженность между двумя главными представителями администрации, ответственными за взаимодействие с журналистами, — пресс-секретарем Карин Жан-Пьер и координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби, сообщило интернет-издание Axios со ссылкой на источники.
По словам собеседников из Белого дома, пожелавших остаться неизвестными, публично Жан-Пьер и Кирби продолжают регулярно делить между собой подиум. Пресс-секретарь больше фокусируется на внутренней политике, а координатор по стратегическим коммуникациям — на международных вопросах.
«
"Однако за сценой их отношения наполнены напряженностью", — говорится в публикации.
Отмечается, что отчасти противоречия вызваны тем, сколько времени оба проводят ежедневно в общении с прессой. Хотя Кирби, ставший фаворитом президента США Джо Байдена, публично не заявлял о своих амбициях стать пресс-секретарем Белого дома, но в разговорах с коллегами уже обозначал такое желание. Жан-Пьер, в свою очередь, намерена сохранить за собой пост после возможного переизбрания Байдена на новый срок.
Между тем трения между двумя представителями администрации начались еще весной 2022 года после ухода с должности пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, на место которой и назначили Жан-Пьер. Байден с самого начала дал понять, что ей предстоит работать в команде с Кирби, чем якобы вызвал ее разочарование.
Кирби, в свою очередь, удивил руководство Совета по национальной безопасности Белого дома своим появлением в их команде после двух сроков работы на посту официального представителя Пентагона и аналогичной должности в Государственном департаменте.
«
"Кирби стал более влиятельным на публике, а за кулисами он добился близких отношений с президентом. Байден часто просит Кирби проводить для себя персональный брифинг", — говорится в публикации.
В статье также отмечается, что Кирби начал путешествовать вместе с президентом во время внутренних поездок по США, а не только международных визитов. При этом оба продолжают появляться перед журналистами вместе только потому, что это нравится самому американскому лидеру.