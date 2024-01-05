https://ria.ru/20240105/napitki-1919802376.html

В Москве открыли пункты бесплатной раздачи горячих напитков

В Москве открыли пункты бесплатной раздачи горячих напитков - РИА Новости, 05.01.2024

В Москве открыли пункты бесплатной раздачи горячих напитков

Пункты бесплатной раздачи горячих безалкогольных напитков открыли в парках Москвы, сообщается на портале мэра и правительства российской столицы. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T12:07

2024-01-05T12:07

2024-01-05T12:07

москва

общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пункты бесплатной раздачи горячих безалкогольных напитков открыли в парках Москвы, сообщается на портале мэра и правительства российской столицы. "Москвичи и гости столицы могут угоститься горячими безалкогольными напитками (чай, кофе и глинтвейн) в парках, подведомственных департаменту культуры города Москвы. Здесь открылись пункты для их бесплатной раздачи, чтобы посетители комфортнее себя чувствовали в холодную погоду", - говорится в сообщении. Так, в морозную погоду в саду "Эрмитаж" чай будут раздавать с 11.00 до 17.00 в павильонах проката около катков, а также с 13.00 до 23.00 в зоне Start на катке с натуральным покрытием. В Парке Горького горячий чай организован с 11.00 до 17.00 в трех местах: в партерной части - за аркой главного входа и на Пушкинской набережной. Кроме того, с 11.00 до 17.00 горячий чай можно попить в парке "Северное Тушино" на центральной площади рядом со сценой, парке Дружбы рядом со станцией метро "Речной вокзал" и в центральной части пляжной зоны отдыха "Левобережья". В парке "Фили" у главного входа и парке 50-летия Октября на площади Семьи организованы чайные станции с самоваром, где гостям предложат с 11.00 до 17.00 чай, а с 10.00 до 18.00 безалкогольный глинтвейн. "В Перовском парке горячий чай будут раздавать в зоне аттракционов с 10.00 до 19.00. С 10.00 до 20.00 угоститься этим напитком можно на аллее Жемчуговой парка у прудов "Радуга", в кафе на главной площади зоны отдыха "Терлецкая дубрава", здании проката парка "Красная Пресня", а также у Среднего Красногвардейского пруда зоны отдыха "Красногвардейские пруды", - говорится в сообщении. Уточняется, что в музее-заповеднике "Коломенское" открыто девять пунктов раздачи горячего чая: в павильоне проката у катка, пяти торговых павильонах на Торговой улице, двух павильонах у экскурсионного бюро и одном у дворца царя Алексея Михайловича. Горячим чаем с сушками угостят в культурно-досуговом центре и дирекции парка "Ходынское поле" с 11.00 до 22.00. "В Измайловском парке организованы четыре точки раздачи горячего чая: в кафе у большого колеса обозрения можно выпить напиток с 09.00 до 19.00, в кафе у малого колеса обозрения - с 10.00 до 20.00, в павильоне на катке "Серебряный лед" - с 10.30 до 22.30, а также в выставочном павильоне на аллее Большого Круга (дом 4) - с 11.00 до 19.00", - говорится в сообщении. Также угоститься горячим чаем с 11.00 до 19.00 можно и в музее-заповеднике "Царицыно" - перед стеклянным павильоном у входа в музей.

https://ria.ru/20240104/sheremetevo-1919752935.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, общество