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В Москве открыли пункты бесплатной раздачи горячих напитков - РИА Новости, 05.01.2024
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12:07 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/napitki-1919802376.html
В Москве открыли пункты бесплатной раздачи горячих напитков
В Москве открыли пункты бесплатной раздачи горячих напитков - РИА Новости, 05.01.2024
В Москве открыли пункты бесплатной раздачи горячих напитков
Пункты бесплатной раздачи горячих безалкогольных напитков открыли в парках Москвы, сообщается на портале мэра и правительства российской столицы. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T12:07
2024-01-05T12:07
москва
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пункты бесплатной раздачи горячих безалкогольных напитков открыли в парках Москвы, сообщается на портале мэра и правительства российской столицы. "Москвичи и гости столицы могут угоститься горячими безалкогольными напитками (чай, кофе и глинтвейн) в парках, подведомственных департаменту культуры города Москвы. Здесь открылись пункты для их бесплатной раздачи, чтобы посетители комфортнее себя чувствовали в холодную погоду", - говорится в сообщении. Так, в морозную погоду в саду "Эрмитаж" чай будут раздавать с 11.00 до 17.00 в павильонах проката около катков, а также с 13.00 до 23.00 в зоне Start на катке с натуральным покрытием. В Парке Горького горячий чай организован с 11.00 до 17.00 в трех местах: в партерной части - за аркой главного входа и на Пушкинской набережной. Кроме того, с 11.00 до 17.00 горячий чай можно попить в парке "Северное Тушино" на центральной площади рядом со сценой, парке Дружбы рядом со станцией метро "Речной вокзал" и в центральной части пляжной зоны отдыха "Левобережья". В парке "Фили" у главного входа и парке 50-летия Октября на площади Семьи организованы чайные станции с самоваром, где гостям предложат с 11.00 до 17.00 чай, а с 10.00 до 18.00 безалкогольный глинтвейн. "В Перовском парке горячий чай будут раздавать в зоне аттракционов с 10.00 до 19.00. С 10.00 до 20.00 угоститься этим напитком можно на аллее Жемчуговой парка у прудов "Радуга", в кафе на главной площади зоны отдыха "Терлецкая дубрава", здании проката парка "Красная Пресня", а также у Среднего Красногвардейского пруда зоны отдыха "Красногвардейские пруды", - говорится в сообщении. Уточняется, что в музее-заповеднике "Коломенское" открыто девять пунктов раздачи горячего чая: в павильоне проката у катка, пяти торговых павильонах на Торговой улице, двух павильонах у экскурсионного бюро и одном у дворца царя Алексея Михайловича. Горячим чаем с сушками угостят в культурно-досуговом центре и дирекции парка "Ходынское поле" с 11.00 до 22.00. "В Измайловском парке организованы четыре точки раздачи горячего чая: в кафе у большого колеса обозрения можно выпить напиток с 09.00 до 19.00, в кафе у малого колеса обозрения - с 10.00 до 20.00, в павильоне на катке "Серебряный лед" - с 10.30 до 22.30, а также в выставочном павильоне на аллее Большого Круга (дом 4) - с 11.00 до 19.00", - говорится в сообщении. Также угоститься горячим чаем с 11.00 до 19.00 можно и в музее-заповеднике "Царицыно" - перед стеклянным павильоном у входа в музей.
https://ria.ru/20240104/sheremetevo-1919752935.html
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москва, общество
Москва, Общество
В Москве открыли пункты бесплатной раздачи горячих напитков

В Москве открыли пункты бесплатной раздачи горячих безалкогольных напитков

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЖенщина около новогодней ели на ВДНХ
Женщина около новогодней ели на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Женщина около новогодней ели на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пункты бесплатной раздачи горячих безалкогольных напитков открыли в парках Москвы, сообщается на портале мэра и правительства российской столицы.
"Москвичи и гости столицы могут угоститься горячими безалкогольными напитками (чай, кофе и глинтвейн) в парках, подведомственных департаменту культуры города Москвы. Здесь открылись пункты для их бесплатной раздачи, чтобы посетители комфортнее себя чувствовали в холодную погоду", - говорится в сообщении.
Так, в морозную погоду в саду "Эрмитаж" чай будут раздавать с 11.00 до 17.00 в павильонах проката около катков, а также с 13.00 до 23.00 в зоне Start на катке с натуральным покрытием. В Парке Горького горячий чай организован с 11.00 до 17.00 в трех местах: в партерной части - за аркой главного входа и на Пушкинской набережной.
Кроме того, с 11.00 до 17.00 горячий чай можно попить в парке "Северное Тушино" на центральной площади рядом со сценой, парке Дружбы рядом со станцией метро "Речной вокзал" и в центральной части пляжной зоны отдыха "Левобережья".
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В парке "Фили" у главного входа и парке 50-летия Октября на площади Семьи организованы чайные станции с самоваром, где гостям предложат с 11.00 до 17.00 чай, а с 10.00 до 18.00 безалкогольный глинтвейн.
"В Перовском парке горячий чай будут раздавать в зоне аттракционов с 10.00 до 19.00. С 10.00 до 20.00 угоститься этим напитком можно на аллее Жемчуговой парка у прудов "Радуга", в кафе на главной площади зоны отдыха "Терлецкая дубрава", здании проката парка "Красная Пресня", а также у Среднего Красногвардейского пруда зоны отдыха "Красногвардейские пруды", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в музее-заповеднике "Коломенское" открыто девять пунктов раздачи горячего чая: в павильоне проката у катка, пяти торговых павильонах на Торговой улице, двух павильонах у экскурсионного бюро и одном у дворца царя Алексея Михайловича. Горячим чаем с сушками угостят в культурно-досуговом центре и дирекции парка "Ходынское поле" с 11.00 до 22.00.
"В Измайловском парке организованы четыре точки раздачи горячего чая: в кафе у большого колеса обозрения можно выпить напиток с 09.00 до 19.00, в кафе у малого колеса обозрения - с 10.00 до 20.00, в павильоне на катке "Серебряный лед" - с 10.30 до 22.30, а также в выставочном павильоне на аллее Большого Круга (дом 4) - с 11.00 до 19.00", - говорится в сообщении.
Также угоститься горячим чаем с 11.00 до 19.00 можно и в музее-заповеднике "Царицыно" - перед стеклянным павильоном у входа в музей.
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