https://ria.ru/20240105/nagrada-1919849201.html

США объявили награду за информацию о механизмах финансирования ХАМАС

США объявили награду за информацию о механизмах финансирования ХАМАС - РИА Новости, 05.01.2024

США объявили награду за информацию о механизмах финансирования ХАМАС

Государственный департамент США готов выплатить вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит остановить механизмы... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T17:51

2024-01-05T17:51

2024-01-05T17:51

в мире

сша

хамас

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Государственный департамент США готов выплатить вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит остановить механизмы финансирования палестинского движения ХАМАС, заявили в пятницу в ведомстве. "Программа государственного департамента США по вознаграждениям за правосудие предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к остановке финансовых механизмов иностранной террористической организации ХАМАС", - говорится в распространенном сообщении. В частности, госдеп запрашивает информацию о финансовых посредниках ХАМАС, которые управляют компаниями в инвестиционном портфеле палестинского движения, переводах ей денежных сумм, а также легализации доходов, полученных преступным путем. Ведомство готово платить деньги за данные, которые позволят установить и прервать любые источники доходов ХАМАС, финансовые механизмы, доноров и посредников движения, финансовые организации и структуры, выступающие посредниками в денежных переводах, а также за сведения о преступных схемах с участием членов движения и его сторонников, поддерживающих организацию.

https://ria.ru/20240105/konflikt-1915630213.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, хамас, государственный департамент сша