Рейтинг@Mail.ru
США объявили награду за информацию о механизмах финансирования ХАМАС - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/nagrada-1919849201.html
США объявили награду за информацию о механизмах финансирования ХАМАС
США объявили награду за информацию о механизмах финансирования ХАМАС - РИА Новости, 05.01.2024
США объявили награду за информацию о механизмах финансирования ХАМАС
Государственный департамент США готов выплатить вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит остановить механизмы... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T17:51
2024-01-05T17:51
в мире
сша
хамас
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_da7e89a4e0911f270e3d6c1dd0c19377.jpg
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Государственный департамент США готов выплатить вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит остановить механизмы финансирования палестинского движения ХАМАС, заявили в пятницу в ведомстве. "Программа государственного департамента США по вознаграждениям за правосудие предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к остановке финансовых механизмов иностранной террористической организации ХАМАС", - говорится в распространенном сообщении. В частности, госдеп запрашивает информацию о финансовых посредниках ХАМАС, которые управляют компаниями в инвестиционном портфеле палестинского движения, переводах ей денежных сумм, а также легализации доходов, полученных преступным путем. Ведомство готово платить деньги за данные, которые позволят установить и прервать любые источники доходов ХАМАС, финансовые механизмы, доноров и посредников движения, финансовые организации и структуры, выступающие посредниками в денежных переводах, а также за сведения о преступных схемах с участием членов движения и его сторонников, поддерживающих организацию.
https://ria.ru/20240105/konflikt-1915630213.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_496:0:3472:2232_1920x0_80_0_0_b1c0cc948e615fe8154cf6fb695b2d8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, хамас, государственный департамент сша
В мире, США, ХАМАС, Государственный департамент США
США объявили награду за информацию о механизмах финансирования ХАМАС

Госдеп: США заплатят $10 млн за информацию о механизмах финансирования ХАМАС

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Государственный департамент США готов выплатить вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит остановить механизмы финансирования палестинского движения ХАМАС, заявили в пятницу в ведомстве.
«
"Программа государственного департамента США по вознаграждениям за правосудие предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к остановке финансовых механизмов иностранной террористической организации ХАМАС", - говорится в распространенном сообщении.
В частности, госдеп запрашивает информацию о финансовых посредниках ХАМАС, которые управляют компаниями в инвестиционном портфеле палестинского движения, переводах ей денежных сумм, а также легализации доходов, полученных преступным путем.
Ведомство готово платить деньги за данные, которые позволят установить и прервать любые источники доходов ХАМАС, финансовые механизмы, доноров и посредников движения, финансовые организации и структуры, выступающие посредниками в денежных переводах, а также за сведения о преступных схемах с участием членов движения и его сторонников, поддерживающих организацию.
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
19:55
 
В миреСШАХАМАСГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала