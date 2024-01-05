https://ria.ru/20240105/nagrada-1919849201.html
США объявили награду за информацию о механизмах финансирования ХАМАС
США объявили награду за информацию о механизмах финансирования ХАМАС - РИА Новости, 05.01.2024
США объявили награду за информацию о механизмах финансирования ХАМАС
Государственный департамент США готов выплатить вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит остановить механизмы... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T17:51
2024-01-05T17:51
2024-01-05T17:51
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Государственный департамент США готов выплатить вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит остановить механизмы финансирования палестинского движения ХАМАС, заявили в пятницу в ведомстве. "Программа государственного департамента США по вознаграждениям за правосудие предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к остановке финансовых механизмов иностранной террористической организации ХАМАС", - говорится в распространенном сообщении. В частности, госдеп запрашивает информацию о финансовых посредниках ХАМАС, которые управляют компаниями в инвестиционном портфеле палестинского движения, переводах ей денежных сумм, а также легализации доходов, полученных преступным путем. Ведомство готово платить деньги за данные, которые позволят установить и прервать любые источники доходов ХАМАС, финансовые механизмы, доноров и посредников движения, финансовые организации и структуры, выступающие посредниками в денежных переводах, а также за сведения о преступных схемах с участием членов движения и его сторонников, поддерживающих организацию.
https://ria.ru/20240105/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, хамас, государственный департамент сша
В мире, США, ХАМАС, Государственный департамент США
США объявили награду за информацию о механизмах финансирования ХАМАС
Госдеп: США заплатят $10 млн за информацию о механизмах финансирования ХАМАС
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Государственный департамент США готов выплатить вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит остановить механизмы финансирования палестинского движения ХАМАС, заявили в пятницу в ведомстве.
«
"Программа государственного департамента США по вознаграждениям за правосудие предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к остановке финансовых механизмов иностранной террористической организации ХАМАС", - говорится в распространенном сообщении.
В частности, госдеп запрашивает информацию о финансовых посредниках ХАМАС, которые управляют компаниями в инвестиционном портфеле палестинского движения, переводах ей денежных сумм, а также легализации доходов, полученных преступным путем.
Ведомство готово платить деньги за данные, которые позволят установить и прервать любые источники доходов ХАМАС, финансовые механизмы, доноров и посредников движения, финансовые организации и структуры, выступающие посредниками в денежных переводах, а также за сведения о преступных схемах с участием членов движения и его сторонников, поддерживающих организацию.
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