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Крымский мост открыли для движения транспорта - РИА Новости, 05.01.2024
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15:23 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/most-1919829515.html
Крымский мост открыли для движения транспорта
Крымский мост открыли для движения транспорта - РИА Новости, 05.01.2024
Крымский мост открыли для движения транспорта
Движение автотранспорта, перекрытое второй раз за день по Крымскому мосту, возобновили, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T15:23
2024-01-05T15:23
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Движение автотранспорта, перекрытое второй раз за день по Крымскому мосту, возобновили, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Второй раз за пятницу движение перекрыли в 14.46 по мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. В общей сложности, движение оставалось закрытым чуть более 20 минут.
https://ria.ru/20240105/neptun-1919813780.html
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республика крым, крымский мост
Республика Крым, Крымский мост
Крымский мост открыли для движения транспорта

Крымский мост открыли для движения автомобильного транспорта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Движение автотранспорта, перекрытое второй раз за день по Крымскому мосту, возобновили, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Второй раз за пятницу движение перекрыли в 14.46 по мск. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
В общей сложности, движение оставалось закрытым чуть более 20 минут.
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Республика КрымКрымский мост
 
 
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