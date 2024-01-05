https://ria.ru/20240105/most-1919829515.html

Крымский мост открыли для движения транспорта

Крымский мост открыли для движения транспорта - РИА Новости, 05.01.2024

Крымский мост открыли для движения транспорта

Движение автотранспорта, перекрытое второй раз за день по Крымскому мосту, возобновили, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T15:23

2024-01-05T15:23

2024-01-05T15:23

республика крым

крымский мост

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884715482_0:3:3636:2048_1920x0_80_0_0_d7529f6e58f3ac74e127b597256837cf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Движение автотранспорта, перекрытое второй раз за день по Крымскому мосту, возобновили, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Второй раз за пятницу движение перекрыли в 14.46 по мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. В общей сложности, движение оставалось закрытым чуть более 20 минут.

https://ria.ru/20240105/neptun-1919813780.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, крымский мост