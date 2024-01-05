https://ria.ru/20240105/most-1919829515.html
Крымский мост открыли для движения транспорта
Крымский мост открыли для движения транспорта - РИА Новости, 05.01.2024
Крымский мост открыли для движения транспорта
Движение автотранспорта, перекрытое второй раз за день по Крымскому мосту, возобновили, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T15:23
2024-01-05T15:23
2024-01-05T15:23
республика крым
крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884715482_0:3:3636:2048_1920x0_80_0_0_d7529f6e58f3ac74e127b597256837cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Движение автотранспорта, перекрытое второй раз за день по Крымскому мосту, возобновили, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Второй раз за пятницу движение перекрыли в 14.46 по мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. В общей сложности, движение оставалось закрытым чуть более 20 минут.
https://ria.ru/20240105/neptun-1919813780.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, крымский мост
Республика Крым, Крымский мост
Крымский мост открыли для движения транспорта
Крымский мост открыли для движения автомобильного транспорта