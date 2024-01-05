https://ria.ru/20240105/most-1919826196.html

На Крымском мосту снова приостановили движение транспорта

На Крымском мосту снова приостановили движение транспорта - РИА Новости, 05.01.2024

На Крымском мосту снова приостановили движение транспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно временно перекрыли в пятницу, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T15:01

2024-01-05T15:01

2024-01-05T15:01

происшествия

крымский мост

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно временно перекрыли в пятницу, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Первый раз движение перекрывали более чем на 20 минут в первой половине дня. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении. Причины не назывались. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

https://ria.ru/20240105/neptun-1919813780.html

республика крым

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, крымский мост, республика крым