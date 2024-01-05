https://ria.ru/20240105/most-1919826196.html
На Крымском мосту снова приостановили движение транспорта
На Крымском мосту снова приостановили движение транспорта - РИА Новости, 05.01.2024
На Крымском мосту снова приостановили движение транспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно временно перекрыли в пятницу, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T15:01
2024-01-05T15:01
2024-01-05T15:01
происшествия
крымский мост
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно временно перекрыли в пятницу, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Первый раз движение перекрывали более чем на 20 минут в первой половине дня. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении. Причины не назывались. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
https://ria.ru/20240105/neptun-1919813780.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крымский мост, республика крым
Происшествия, Крымский мост, Республика Крым
На Крымском мосту снова приостановили движение транспорта
На Крымском мосту снова приостановили движение автомобильного транспорта