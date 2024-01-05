https://ria.ru/20240105/moldaviya-1919810722.html

Молдавия должна погасить задолженность за членство в МПА СНГ

Молдавия должна погасить задолженность за членство в МПА СНГ - РИА Новости, 05.01.2024

Молдавия должна погасить задолженность за членство в МПА СНГ

Планы Молдавии по выходу из МПА СНГ обязывают ее погасить задолженность в размере более 340 тысяч долларов за членство в ассамблее в 2023 году, сообщила... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T13:17

2024-01-05T13:17

2024-01-05T13:17

в мире

молдавия

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230797_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_d8b56c5cbfb222fd48301560958d53be.jpg

КИШИНЕВ, 5 янв - РИА Новости. Планы Молдавии по выходу из МПА СНГ обязывают ее погасить задолженность в размере более 340 тысяч долларов за членство в ассамблее в 2023 году, сообщила пресс-служба министерства финансов республики. Министерство финансов Молдавии представило проект о выплате из государственного бюджета на 2024 год членских взносов и задолженности перед международными организациями, в которых она состоит. В документе указано, что членство в МПА СНГ за 2023 года обошлось стране в 56 миллионов леев (около 341 тысячи долларов). "Выплата долга перед МПА СНГ обусловлена крайним сроком (08.02.2024) завершения процесса отказа от членства Молдавии", - отмечено в тексте пояснительной записки к документу. Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что, по их оценкам, стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. В 2023 году были денонсированы десятки соглашений с СНГ, кроме того, летом парламент одобрил выход из МПА СНГ.

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, снг