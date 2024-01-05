https://ria.ru/20240105/moldaviya-1919810722.html
Молдавия должна погасить задолженность за членство в МПА СНГ
Молдавия должна погасить задолженность за членство в МПА СНГ - РИА Новости, 05.01.2024
Молдавия должна погасить задолженность за членство в МПА СНГ
Планы Молдавии по выходу из МПА СНГ обязывают ее погасить задолженность в размере более 340 тысяч долларов за членство в ассамблее в 2023 году, сообщила... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T13:17
2024-01-05T13:17
2024-01-05T13:17
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КИШИНЕВ, 5 янв - РИА Новости. Планы Молдавии по выходу из МПА СНГ обязывают ее погасить задолженность в размере более 340 тысяч долларов за членство в ассамблее в 2023 году, сообщила пресс-служба министерства финансов республики. Министерство финансов Молдавии представило проект о выплате из государственного бюджета на 2024 год членских взносов и задолженности перед международными организациями, в которых она состоит. В документе указано, что членство в МПА СНГ за 2023 года обошлось стране в 56 миллионов леев (около 341 тысячи долларов). "Выплата долга перед МПА СНГ обусловлена крайним сроком (08.02.2024) завершения процесса отказа от членства Молдавии", - отмечено в тексте пояснительной записки к документу. Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что, по их оценкам, стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. В 2023 году были денонсированы десятки соглашений с СНГ, кроме того, летом парламент одобрил выход из МПА СНГ.
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, снг
Молдавия должна погасить задолженность за членство в МПА СНГ
Молдавия должна погасить задолженность в $340 тысяч за членство в МПА СНГ
КИШИНЕВ, 5 янв - РИА Новости. Планы Молдавии по выходу из МПА СНГ обязывают ее погасить задолженность в размере более 340 тысяч долларов за членство в ассамблее в 2023 году, сообщила пресс-служба министерства финансов республики.
Министерство финансов Молдавии представило проект о выплате из государственного бюджета на 2024 год членских взносов и задолженности перед международными организациями, в которых она состоит. В документе указано, что членство в МПА СНГ за 2023 года обошлось стране в 56 миллионов леев (около 341 тысячи долларов).
"Выплата долга перед МПА СНГ обусловлена крайним сроком (08.02.2024) завершения процесса отказа от членства Молдавии", - отмечено в тексте пояснительной записки к документу.
Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что, по их оценкам, стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество
. В 2023 году были денонсированы десятки соглашений с СНГ, кроме того, летом парламент одобрил выход из МПА СНГ.
"Набивают себе цену". Почему Молдавия выходит из СНГ