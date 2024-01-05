https://ria.ru/20240105/mig-19-1915579731.html

Смертоносный "Фермер". Первый советский истребитель, обогнавший звук

Смертоносный "Фермер". Первый советский истребитель, обогнавший звук - РИА Новости, 05.01.2024

Смертоносный "Фермер". Первый советский истребитель, обогнавший звук

Этот самолет долгие годы охранял небо Советского Союза, воевал в разных уголках планеты и до сих пор кое-где служит в ВВС. Семьдесят лет назад, 5 января... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T08:00

2024-01-05T08:00

2024-01-05T11:28

безопасность

китай

вьетнам

баренцево море

миг-21

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Этот самолет долгие годы охранял небо Советского Союза, воевал в разных уголках планеты и до сих пор кое-где служит в ВВС. Семьдесят лет назад, 5 января 1954-го, в воздух поднялся опытный реактивный истребитель СМ-9. Уже в следующем году его приняли на вооружение под именем МиГ-19 (по классификации НАТО — Farmer, "фермер"). О прорывном творении советских конструкторов — в материале РИА Новости.Поиск двигателяК лету 1950-го в командовании советских ВВС уже сформировалось видение будущего истребительной авиации страны. Решили разработать два самолета: двухдвигательный всепогодный перехватчик с РЛС, которым впоследствии стал Як-25, и двухдвигательный высокоманевренный истребитель — тот самый МиГ-19.Это знаковая машина. МиГ-19 — первый советский сверхзвуковой самолет в серийном производстве. И последний "МиГ" со стреловидным крылом.К проекту приступили в середине 1951-го. Первые варианты предсерийного прототипа с двигателями от МиГ-17, получившие обозначения СМ-1 и СМ-2, не соответствовали заданным скоростным и маневренным характеристикам. На "девятку" поставили два перспективных турбореактивных АМ-9 с форсажной камерой. И летчик-испытатель Григорий Седов уже на втором вылете преодолел звуковой барьер.Серийный МиГ-19 впервые поднялся в небо 27 ноября 1955-го. Самолет был построен по нормальной аэродинамической схеме, со стреловидным крылом и цельноповоротным горизонтальным оперением.Как и у многих других истребителей того времени, у МиГ-19 был лобовой воздухозаборник с центральным телом и острыми кромками. В носовой части фюзеляжа располагалась одноместная кабина пилота. Среднюю часть отдали под топливные баки и различное оборудование, а в хвостовой поместили двигатели.У земли истребитель разгонялся до 1100-1150 километров в час, на высоте — до 1400. Крейсерская скорость — 950. Практический потолок — 17,2 километра. С внутренним запасом топлива дальность полета — 1400 километров, с двумя 760-литровыми подвесными баками — 2200.Встроенное вооружение — три автоматические пушки НР-23 калибра 23 миллиметра. Два орудия находились в корневой части крыла, третье — в носу фюзеляжа. Боекомплект — по 70 снарядов на пушку. Скорострельность каждой — 900 выстрелов в минуту. При необходимости истребитель мог нести неуправляемые ракеты АСР-57 и свободнопадающие бомбы калибра до 250 килограммов.До сих пор на вооруженииПроизводили МиГ-19 до 1960 года, потом заводы переключились на МиГ-21 и Су-9. За несколько лет выпустили 2069 самолетов нескольких модификаций. Большинство собрал горьковский завод — более 1300. Важно отметить, что машины в базовой конфигурации делали только до 1956-го, затем в войска поступали усовершенствованные образцы.МиГ-19П оснащали бортовой РЛС "Изумруд" с дальностью обнаружения целей до 15 километров. Вариант ПГ мог применять ракеты "воздух — воздух" Р-3С. У разведчика МиГ-19Р была мощная фотокамера АФА-39. Фронтовой истребитель МиГ-19С вооружали 30-миллиметровыми пушками НР-30. А перехватчик МиГ-19ПМЛ с комплексом "Лазурь" точно наводился на цель по командам с земли.В 1958-м Советский Союз передал Китаю лицензию на МиГ-19. Первые 20 самолетов под обозначением J-6 собрали из советских комплектующих.За несколько десятилетий в КНР разработали несколько модификаций. Именно китайский вариант МиГ-19 до сих пор использует КНДР — единственное государство, у которого этот истребитель второго поколения остается на вооружении.ВВС Советского Союза МиГ-19 эксплуатировали до 1970-х. Большую часть машин списали после выработки ресурса и утилизировали. Некоторые самолеты стали музейными экспонатами или памятниками.Боевой путьЗа годы эксплуатации в ВВС более чем 20 государств МиГ-19 не раз участвовал в воздушных боях. Первую победу "Фермер" одержал 1 июля 1960-го — сбил американский реактивный самолет-разведчик RB-47H Stratojet, нарушивший советскую границу над Баренцевым морем. На поражение цели израсходовал 111 30-миллиметровых снарядов.Десятого марта 1964-го МиГ-19С сбил американский разведывательный борт RB-77C Destroyer возле восточногерманского города Магдебург. Кроме того, эти истребители с 1966 по 1976 год поразили над территорией СССР семь натовских аэростатов с разведывательной аппаратурой.Крайне активно МиГ-19, а точнее его лицензионный вариант J-6, применяли китайцы. С середины 1960-х в связи с вводом американских войск во Вьетнам эти самолеты стали одним из основных средств защиты воздушных границ КНР и ДРВ. С августа 1964-го по ноябрь 1968-го самолеты ВВС США 383 раза вторгались в воздушное пространство Китая. Далеко не всегда безнаказанно.В воздушных боях китайские истребители (без потерь со своей стороны) одержали не меньше 16 воздушных побед, сбив 11 БПЛА AQM-34, два штурмовика A6A Intruder, истребитель-бомбардировщик F-4C Phantom II, истребитель-бомбардировщик F-105 Thunderchief, истребитель F-104C Starfighter и самолет-заправщик KA-3B Skywarrior. Причем летчик-ас Гао Хянг расстрелял "Старфайтер" из пушек с расстояния всего в 29 метров — наименьшей дистанции сбития сверхзвукового самолета в истории. По "МиГу" ударили 19 обломков, и садиться ему пришлось на одном двигателе.Воевали МиГ-19 и во Вьетнаме, где их основными противниками были американские "Фантомы". По официальным данным ДРВ, за всю войну потеряно девять истребителей в версии J-6 из 54, из них пять-шесть уничтожил противник, два-три разбились в катастрофах и один был сбит дружественным огнем. Сами вьетнамцы заявляли о семи воздушных победах "девятнадцатых" над "Фантомами".На Ближнем Востоке МиГ-19 и J-6 участвовали в арабо-израильском конфликте 1966 года, "шестидневной войне" 1967-го и "войне на истощение" 1969-го в составе ВВС Египта. Особо себя самолет не проявил: сказывалось неважное техническое состояние и низкий уровень подготовки летчиков. Гораздо более результативно истребители выступили во время индо-пакистанской войны 1971 года. ВВС Пакистана одержали пять воздушных побед, потеряв в боях две машины.МиГ-19 даже в самых последних модификациях безнадежно устарел. Но его значение в истории отечественной военной авиации трудно переоценить. Он открыл для советских летчиков все тактические преимущества сверхзвукового полета и послужил основой для современных истребителей.

https://ria.ru/20200215/1564789538.html

https://radiosputnik.ru/20220120/ugon-1768598222.html

https://ria.ru/20200501/1570869145.html

https://ria.ru/20170610/1496114441.html

китай

вьетнам

баренцево море

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, китай, вьетнам, баренцево море, миг-21