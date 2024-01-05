https://ria.ru/20240105/mechty-1919789278.html
Кравцов исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"
Кравцов исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 05.01.2024
Кравцов исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - Даниилу из Оренбурга министр подарил аэрохоккей, а с... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T10:09
2024-01-05T10:09
2024-01-05T10:09
общество
сергей кравцов
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919553272_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_99e2a06656efd657bc3cf170c628ea66.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - Даниилу из Оренбурга министр подарил аэрохоккей, а с Ангелиной из Екатеринбурга посетил Московский зоопарк. "Хочу тоже поздравить вас с наступающим Новым годом, у вас прекрасный сын и я знаю, что еще у Даниила братик недавно родился... Желаем здоровья, счастья, благополучия. Даниил, тебе успехов и иди только вперед", - сказал Кравцов в ходе разговора с Даниилом и его мамой. Министр поинтересовался, как учится Даниил и чем увлекается, а также спросил, успел ли он поиграть в аэрохоккей. Мальчика поздравили и Дед Мороз со Снегурочкой. Ангелине министр показал живущую в Московском зоопарке панду Жуи и вручил в подарок девочке и ее сестре плюшевых панд. Девочкам показали и других животных зоопарка. Кроме того, Ангелина посетила выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где увидела елки и стенды разных регионов России, пообщалась с Дедом Морозом, запустила беспилотник и погуляла по иммерсивной выставке "Просвещение". Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
https://ria.ru/20240104/elka-1919722418.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919553272_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d0b17b586a928cde6e1f0b9e5cc96caa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кравцов, новый год
Общество, Сергей Кравцов, Новый год
Кравцов исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"
Кравцов исполнил мечты детей из Оренбурга и Екатеринбурга на "Елке желаний"
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - Даниилу из Оренбурга министр подарил аэрохоккей, а с Ангелиной из Екатеринбурга посетил Московский зоопарк.
"Хочу тоже поздравить вас с наступающим Новым годом, у вас прекрасный сын и я знаю, что еще у Даниила братик недавно родился... Желаем здоровья, счастья, благополучия. Даниил, тебе успехов и иди только вперед", - сказал Кравцов в ходе разговора с Даниилом и его мамой.
Министр поинтересовался, как учится Даниил и чем увлекается, а также спросил, успел ли он поиграть в аэрохоккей. Мальчика поздравили и Дед Мороз
со Снегурочкой.
Ангелине министр показал живущую в Московском зоопарке панду Жуи и вручил в подарок девочке и ее сестре плюшевых панд. Девочкам показали и других животных зоопарка.
Пасечник исполнил мечты трех детей с "Елки желаний"
Кроме того, Ангелина посетила выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где увидела елки и стенды разных регионов России, пообщалась с Дедом Морозом, запустила беспилотник и погуляла по иммерсивной выставке "Просвещение".
Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.