https://ria.ru/20240105/mechty-1919789278.html

Кравцов исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"

Кравцов исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 05.01.2024

Кравцов исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - Даниилу из Оренбурга министр подарил аэрохоккей, а с... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T10:09

2024-01-05T10:09

2024-01-05T10:09

общество

сергей кравцов

новый год

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - Даниилу из Оренбурга министр подарил аэрохоккей, а с Ангелиной из Екатеринбурга посетил Московский зоопарк. "Хочу тоже поздравить вас с наступающим Новым годом, у вас прекрасный сын и я знаю, что еще у Даниила братик недавно родился... Желаем здоровья, счастья, благополучия. Даниил, тебе успехов и иди только вперед", - сказал Кравцов в ходе разговора с Даниилом и его мамой. Министр поинтересовался, как учится Даниил и чем увлекается, а также спросил, успел ли он поиграть в аэрохоккей. Мальчика поздравили и Дед Мороз со Снегурочкой. Ангелине министр показал живущую в Московском зоопарке панду Жуи и вручил в подарок девочке и ее сестре плюшевых панд. Девочкам показали и других животных зоопарка. Кроме того, Ангелина посетила выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где увидела елки и стенды разных регионов России, пообщалась с Дедом Морозом, запустила беспилотник и погуляла по иммерсивной выставке "Просвещение". Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.

https://ria.ru/20240104/elka-1919722418.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, сергей кравцов, новый год