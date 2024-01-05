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Кравцов исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 05.01.2024
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10:09 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/mechty-1919789278.html
Кравцов исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"
Кравцов исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 05.01.2024
Кравцов исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - Даниилу из Оренбурга министр подарил аэрохоккей, а с... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T10:09
2024-01-05T10:09
общество
сергей кравцов
новый год
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - Даниилу из Оренбурга министр подарил аэрохоккей, а с Ангелиной из Екатеринбурга посетил Московский зоопарк. "Хочу тоже поздравить вас с наступающим Новым годом, у вас прекрасный сын и я знаю, что еще у Даниила братик недавно родился... Желаем здоровья, счастья, благополучия. Даниил, тебе успехов и иди только вперед", - сказал Кравцов в ходе разговора с Даниилом и его мамой. Министр поинтересовался, как учится Даниил и чем увлекается, а также спросил, успел ли он поиграть в аэрохоккей. Мальчика поздравили и Дед Мороз со Снегурочкой. Ангелине министр показал живущую в Московском зоопарке панду Жуи и вручил в подарок девочке и ее сестре плюшевых панд. Девочкам показали и других животных зоопарка. Кроме того, Ангелина посетила выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где увидела елки и стенды разных регионов России, пообщалась с Дедом Морозом, запустила беспилотник и погуляла по иммерсивной выставке "Просвещение". Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
https://ria.ru/20240104/elka-1919722418.html
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общество, сергей кравцов, новый год
Общество, Сергей Кравцов, Новый год
Кравцов исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"

Кравцов исполнил мечты детей из Оренбурга и Екатеринбурга на "Елке желаний"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Акция "Елка желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - Даниилу из Оренбурга министр подарил аэрохоккей, а с Ангелиной из Екатеринбурга посетил Московский зоопарк.
"Хочу тоже поздравить вас с наступающим Новым годом, у вас прекрасный сын и я знаю, что еще у Даниила братик недавно родился... Желаем здоровья, счастья, благополучия. Даниил, тебе успехов и иди только вперед", - сказал Кравцов в ходе разговора с Даниилом и его мамой.
Министр поинтересовался, как учится Даниил и чем увлекается, а также спросил, успел ли он поиграть в аэрохоккей. Мальчика поздравили и Дед Мороз со Снегурочкой.
Ангелине министр показал живущую в Московском зоопарке панду Жуи и вручил в подарок девочке и ее сестре плюшевых панд. Девочкам показали и других животных зоопарка.
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Кроме того, Ангелина посетила выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где увидела елки и стенды разных регионов России, пообщалась с Дедом Морозом, запустила беспилотник и погуляла по иммерсивной выставке "Просвещение".
Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
 
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