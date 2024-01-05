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ЦИК зарегистрировал уполномоченных по выдвижению Малинковича в президенты
ЦИК зарегистрировал уполномоченных по выдвижению Малинковича в президенты - РИА Новости, 05.01.2024
ЦИК зарегистрировал уполномоченных по выдвижению Малинковича в президенты
Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей партии "Коммунисты России", которая выдвинула Сергея Малинковича кандидатом РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T13:21
2024-01-05T13:21
2024-01-05T13:21
цик рф
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей партии "Коммунисты России", которая выдвинула Сергея Малинковича кандидатом на должность президента, следует из постановления ЦИК. Согласно данным из постановлений, ЦИК зарегистрировал семь уполномоченных представителей политической партии, а также уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата – Анну Чудакову (финансовый уполномоченный), Илью Александрова, Илью Клейменова, Дмитрия Перевязкина, Юрия Пимкина, Ярослава Сидорова и Дмитрия Слитинского. Кроме того, Малинковичу разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от политических партий завершилось 1 января. Претенденты от непарламентских политических партий должны до 31 января представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2500 подписей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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цик рф, сергей малинкович, коммунисты россии, политика, россия
ЦИК РФ, Сергей Малинкович, Коммунисты России, Политика, Россия
ЦИК зарегистрировал уполномоченных по выдвижению Малинковича в президенты
Уполномоченных "Коммунистов России" по выдвижению Малинковича зарегистрировали
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей партии "Коммунисты России", которая выдвинула Сергея Малинковича кандидатом на должность президента, следует из постановления ЦИК.
Согласно данным из постановлений, ЦИК зарегистрировал семь уполномоченных представителей политической партии, а также уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата – Анну Чудакову (финансовый уполномоченный), Илью Александрова, Илью Клейменова, Дмитрия Перевязкина, Юрия Пимкина, Ярослава Сидорова и Дмитрия Слитинского.
Кроме того, Малинковичу разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от политических партий завершилось 1 января. Претенденты от непарламентских политических партий должны до 31 января представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2500 подписей.
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