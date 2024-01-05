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ЦИК зарегистрировал уполномоченных по выдвижению Малинковича в президенты

ЦИК зарегистрировал уполномоченных по выдвижению Малинковича в президенты - РИА Новости, 05.01.2024

ЦИК зарегистрировал уполномоченных по выдвижению Малинковича в президенты

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей партии "Коммунисты России", которая выдвинула Сергея Малинковича кандидатом РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T13:21

2024-01-05T13:21

2024-01-05T13:21

цик рф

сергей малинкович

коммунисты россии

политика

россия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей партии "Коммунисты России", которая выдвинула Сергея Малинковича кандидатом на должность президента, следует из постановления ЦИК. Согласно данным из постановлений, ЦИК зарегистрировал семь уполномоченных представителей политической партии, а также уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата – Анну Чудакову (финансовый уполномоченный), Илью Александрова, Илью Клейменова, Дмитрия Перевязкина, Юрия Пимкина, Ярослава Сидорова и Дмитрия Слитинского. Кроме того, Малинковичу разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от политических партий завершилось 1 января. Претенденты от непарламентских политических партий должны до 31 января представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2500 подписей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

цик рф, сергей малинкович, коммунисты россии, политика, россия