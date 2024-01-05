https://ria.ru/20240105/liviya-1919785056.html

Избавиться от иностранных военных в Ливии пока не получится, заявили в ООН

Избавиться от иностранных военных в Ливии пока не получится, заявили в ООН - РИА Новости, 05.01.2024

Избавиться от иностранных военных в Ливии пока не получится, заявили в ООН

Добиться прекращения иностранного военного присутствия в Ливии можно лишь, когда там будет легитимная власть, контролирующая всю территорию страны, заявил в... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T09:43

2024-01-05T09:43

2024-01-05T09:52

в мире

ливия

триполи

женева (город)

халифа хафтар

муаммар каддафи

оон

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ООН, 5 янв - РИА Новости, Алан Булкаты. Добиться прекращения иностранного военного присутствия в Ливии можно лишь, когда там будет легитимная власть, контролирующая всю территорию страны, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель генсека ООН по Ливии Абдулай Батили. По его словам, предпосылкой формирования объединенной ливийской армии, а также для вывода иностранных боевиков является политическое урегулирование, которое подкрепит соглашение о прекращении огня от октября 2020 года. "Невозможно добиться какого-либо реального прогресса в объединении военных институтов и институтов безопасности, пока сохраняется политический раскол и пока институциональная легитимность не обновлена", - сказал Батили. "Прекращение любого иностранного военного присутствия в стране не может быть достигнуто до тех пор, пока не будет существовать легитимная власть, которая распространит свой контроль на всю ливийскую территорию и которая будет пользоваться доверием всех ливийцев", - подчеркнул он. Батили признался, тем не менее, что то, что он услышал от военных лидеров Совместной военной комиссии "5+5", обнадеживает. "Во всех наших встречах я чувствовал их высокое чувство патриотизма. Они выразили готовность воссоединить ливийскую армию, когда политический раскол будет устранен и законные институты будут избраны", - пояснил он. "Что касается наемников, иностранных сил и иностранных боевиков, Совместная военная комиссия добилась определенного прогресса благодаря комитетам по связи, которые она создала с некоторыми соседними странами, такими как Чад, Нигер и Судан", - сказал Батили."Но ухудшающаяся ситуация в Судане и Сахеле поставила под угрозу усилия по подготовке к возвращению наемников и иностранных боевиков в свои страны", - подчеркнул он.По его словам, "существуют и другие формы иностранного военного присутствия, которые все еще требуют дополнительной работы и, что наиболее важно, реальной воли к восстановлению и соблюдению суверенитета Ливии".После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

https://ria.ru/20240105/liviya-1919780387.html

https://ria.ru/20231217/liviya-1916277149.html

ливия

триполи

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливия, триполи, женева (город), халифа хафтар, муаммар каддафи, оон