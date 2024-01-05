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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости, 05.01.2024
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00:29 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/krymskiy_most-1919755713.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости, 05.01.2024
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым около часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T00:29
2024-01-05T00:29
вооруженные силы украины
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым около часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в 23.25 по мск. Причины не назывались. До этого движение перекрывалось почти на четыре часа вечером в четверг. В это время в Севастополе звучала воздушная тревога, а власти позже сообщили, что военные отразили самую массированную ракетную атаку ВСУ на Севастополь за последнее время. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, севастополь
Вооруженные силы Украины, Севастополь
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя час после закрытия

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым около часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 23.25 по мск. Причины не назывались. До этого движение перекрывалось почти на четыре часа вечером в четверг. В это время в Севастополе звучала воздушная тревога, а власти позже сообщили, что военные отразили самую массированную ракетную атаку ВСУ на Севастополь за последнее время.
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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
 
Вооруженные силы УкраиныСевастополь
 
 
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