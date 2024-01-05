https://ria.ru/20240105/krymskiy_most-1919755713.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости, 05.01.2024

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым около часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T00:29

2024-01-05T00:29

2024-01-05T00:29

вооруженные силы украины

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым около часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в 23.25 по мск. Причины не назывались. До этого движение перекрывалось почти на четыре часа вечером в четверг. В это время в Севастополе звучала воздушная тревога, а власти позже сообщили, что военные отразили самую массированную ракетную атаку ВСУ на Севастополь за последнее время. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231221/raketa-1917340289.html

севастополь

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2024

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вооруженные силы украины, севастополь