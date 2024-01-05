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"Такого еще не было". Что устроила банда Дедов Морозов в Москве - РИА Новости, 05.01.2024
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08:00 05.01.2024 (обновлено: 08:07 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/kriminal-1917457427.html
"Такого еще не было". Что устроила банда Дедов Морозов в Москве
"Такого еще не было". Что устроила банда Дедов Морозов в Москве - РИА Новости, 05.01.2024
"Такого еще не было". Что устроила банда Дедов Морозов в Москве
Нарядная елка, подарки, праздничный стол и коньяк с клофелином — 45 лет назад в Москве задержали необычный криминальный дуэт. Под видом Деда Мороза и Снегурочки РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T08:00
2024-01-05T08:07
москва
дед мороз
снегурочка
кпсс
новый год
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Нарядная елка, подарки, праздничный стол и коньяк с клофелином — 45 лет назад в Москве задержали необычный криминальный дуэт. Под видом Деда Мороза и Снегурочки преступники приходили в обеспеченные семьи, показывали детям спектакль, дарили подарки, а взрослых угощали алкоголем со снотворным. Затем грабили. Об этой истории — в материале РИА Новости.Влиятельная жертваВ середине декабря 1978-го в квартиру директора универмага Андрея Барсукова пожаловали Дед Мороз и Снегурочка. Поздравили пятилетнего сына с наступающим Новым годом и вручили подарки, после чего вытащили из мешка бутылку коньяка и предложили взрослым пропустить по рюмочке — в честь праздника.Через пару минут Барсуков с женой почувствовали легкое головокружение и вскоре уснули. Снегурочка успокоила ребенка тем, что родители сильно устали, и предложила сыграть в прятки. Пока мальчик сидел под кроватью, а родители "отдыхали", гости вынесли из квартиры все деньги и сбежали. Позже экспертиза показала, что в алкоголь они добавили клофелин.Очнувшись, Барсуков сразу вызвал милицию. Грабителей искали буквально все дежурившие сотрудники, но по горячим следам никого не задержали. Зато выяснили ценную деталь: потерпевший вспомнил, что на пальцах Деда Мороза есть синие наколки — отличительная черта не раз побывавших за решеткой уголовников. Оперативники резонно предположили, что имеют дело с опытным и хорошо подготовленным противником.Столь неординарный подход к совершению преступления и личность потерпевшего наделали много шума. В ЦК КПСС сразу взяли расследование на особый контроль. По иронии судьбы спустя пару дней один из сотрудников аппарата партии сам стал жертвой ограбления. Правда, на этот раз вместо снотворного налетчики использовали охотничий обрез. Пока Дед Мороз держал хозяина на прицеле, Снегурочка складывала в сумку ценные вещи. Затем бандиты крепко связали партработника — жены и детей дома не было — и скрылись.Несостоявшийся артистВ следующие десять дней преступления продолжились. Жертв подбирали состоятельных: фарцовщики, чиновники, главврач одной из горбольниц. Никаких улик и даже зацепок. Правда, тщательно изучив материалы дела, оперативники обратили внимание на несколько совпадений. Во-первых, грабежи произошли в одном районе. Во-вторых, все потерпевшие водили детей в один садик. Значит, наводку на богатые квартиры мог давать кто-то из сотрудников дошкольного учреждения.Однако милиционеры быстро убедились, что друзей с криминальным прошлым ни у кого из воспитательниц нет. Казалось, единственная ниточка, ведущая к грабителям, оборвалась. Уже на выходе из садика раздосадованные оперативники заметили стенд с фотографиями. С одного снимка улыбался Дед Мороз, а на его пальцах красовались тюремные татуировки.Сотрудники рассказали, что это сожитель воспитательницы Оксаны Варанец, уволенной еще год назад за кражу продуктов. Раньше он учился на актера, поэтому его и привлекали к участию в различных праздничных мероприятиях. Имени и фамилии несостоявшегося лицедея никто не помнил, но выяснить это было уже делом техники.Дедом Морозом оказался Евгений Кривошеев, более известный в криминальных кругах под кличкой Артист. Он действительно учился в Горьковском театральном училище и даже подавал большие надежды. Однако вспыльчивый характер помешал окончить вуз и сделать актерскую карьеру. Вскоре после отчисления вчерашний студент загремел на девять лет за решетку.С Варанец познакомился после освобождения. У молодой пары родился сын, но обеспечивать семью честным путем бывший уголовник не планировал. И придумал хитроумную схему обогащения.Последний подарокТем временем оперативники предупредили всех родителей этого детского сада о возможных нападениях, а в некоторых квартирах даже устроили засады. Грабители, словно почуяв опасность, сменили место жительства, а вместе с ним — район преступлений.Задержать криминальный дуэт случайно помог сам Кривошеев. Вечером 29 декабря он возвращался с очередного "дела" и заметил во дворе рыдающего мальчика. Тот рассказал Деду Морозу, что поссорился с родителями и не хочет возвращаться домой. Растроганный грабитель вытащил из мешка игрушечную железную дорогу и подарил ребенку.Однако дорогой импортный подарок насторожил семью мальчика. Отец обратился в милицию, где сразу предположили, что щедрый Дед Мороз и есть тот самый неуловимый Кривошеев. Под видом соцработников оперативники принялись обходить квартиры в близлежащих домах. И вскоре на пороге одной из них увидели уже знакомую по фотографии Оксану Варанец. Дед Мороз находился внутри. Криминальную парочку задержали на месте и отвезли в отделение.Впрочем, далеко не все потерпевшие смогли опознать грабителей, поскольку те действовали в костюмах и масках. Следователи доказали лишь пару эпизодов — благодаря тюремной татуировке Кривошеева, которую запомнили несколько свидетелей. Суд приговорил Евгения к пяти годам колонии, Оксану — к четырем.
https://ria.ru/20230909/kriminal-1895034990.html
https://ria.ru/20230826/kriminal-1892246000.html
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москва, дед мороз, снегурочка, кпсс, новый год
Москва, Дед Мороз, Снегурочка, КПСС, Новый год
"Такого еще не было". Что устроила банда Дедов Морозов в Москве

Сорок пять лет назад в СССР задержали банду Дедов Морозов

© РИА Новости / Мария СеливановаДед Мороз на улице Большой Покровской
Дед Мороз на улице Большой Покровской - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Нарядная елка, подарки, праздничный стол и коньяк с клофелином — 45 лет назад в Москве задержали необычный криминальный дуэт. Под видом Деда Мороза и Снегурочки преступники приходили в обеспеченные семьи, показывали детям спектакль, дарили подарки, а взрослых угощали алкоголем со снотворным. Затем грабили. Об этой истории — в материале РИА Новости.

Влиятельная жертва

В середине декабря 1978-го в квартиру директора универмага Андрея Барсукова пожаловали Дед Мороз и Снегурочка. Поздравили пятилетнего сына с наступающим Новым годом и вручили подарки, после чего вытащили из мешка бутылку коньяка и предложили взрослым пропустить по рюмочке — в честь праздника.
Через пару минут Барсуков с женой почувствовали легкое головокружение и вскоре уснули. Снегурочка успокоила ребенка тем, что родители сильно устали, и предложила сыграть в прятки. Пока мальчик сидел под кроватью, а родители "отдыхали", гости вынесли из квартиры все деньги и сбежали. Позже экспертиза показала, что в алкоголь они добавили клофелин.
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Очнувшись, Барсуков сразу вызвал милицию. Грабителей искали буквально все дежурившие сотрудники, но по горячим следам никого не задержали. Зато выяснили ценную деталь: потерпевший вспомнил, что на пальцах Деда Мороза есть синие наколки — отличительная черта не раз побывавших за решеткой уголовников. Оперативники резонно предположили, что имеют дело с опытным и хорошо подготовленным противником.
Столь неординарный подход к совершению преступления и личность потерпевшего наделали много шума. В ЦК КПСС сразу взяли расследование на особый контроль. По иронии судьбы спустя пару дней один из сотрудников аппарата партии сам стал жертвой ограбления. Правда, на этот раз вместо снотворного налетчики использовали охотничий обрез. Пока Дед Мороз держал хозяина на прицеле, Снегурочка складывала в сумку ценные вещи. Затем бандиты крепко связали партработника — жены и детей дома не было — и скрылись.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкНовогодняя ярмарка на Пушкинской площади. Москва, 1947 год
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Новогодняя ярмарка на Пушкинской площади. Москва, 1947 год

Несостоявшийся артист

В следующие десять дней преступления продолжились. Жертв подбирали состоятельных: фарцовщики, чиновники, главврач одной из горбольниц. Никаких улик и даже зацепок. Правда, тщательно изучив материалы дела, оперативники обратили внимание на несколько совпадений. Во-первых, грабежи произошли в одном районе. Во-вторых, все потерпевшие водили детей в один садик. Значит, наводку на богатые квартиры мог давать кто-то из сотрудников дошкольного учреждения.
Однако милиционеры быстро убедились, что друзей с криминальным прошлым ни у кого из воспитательниц нет. Казалось, единственная ниточка, ведущая к грабителям, оборвалась. Уже на выходе из садика раздосадованные оперативники заметили стенд с фотографиями. С одного снимка улыбался Дед Мороз, а на его пальцах красовались тюремные татуировки.
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Сотрудники рассказали, что это сожитель воспитательницы Оксаны Варанец, уволенной еще год назад за кражу продуктов. Раньше он учился на актера, поэтому его и привлекали к участию в различных праздничных мероприятиях. Имени и фамилии несостоявшегося лицедея никто не помнил, но выяснить это было уже делом техники.
Дедом Морозом оказался Евгений Кривошеев, более известный в криминальных кругах под кличкой Артист. Он действительно учился в Горьковском театральном училище и даже подавал большие надежды. Однако вспыльчивый характер помешал окончить вуз и сделать актерскую карьеру. Вскоре после отчисления вчерашний студент загремел на девять лет за решетку.
С Варанец познакомился после освобождения. У молодой пары родился сын, но обеспечивать семью честным путем бывший уголовник не планировал. И придумал хитроумную схему обогащения.
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Заключенный в тюрьме

Последний подарок

Тем временем оперативники предупредили всех родителей этого детского сада о возможных нападениях, а в некоторых квартирах даже устроили засады. Грабители, словно почуяв опасность, сменили место жительства, а вместе с ним — район преступлений.
Задержать криминальный дуэт случайно помог сам Кривошеев. Вечером 29 декабря он возвращался с очередного "дела" и заметил во дворе рыдающего мальчика. Тот рассказал Деду Морозу, что поссорился с родителями и не хочет возвращаться домой. Растроганный грабитель вытащил из мешка игрушечную железную дорогу и подарил ребенку.
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Однако дорогой импортный подарок насторожил семью мальчика. Отец обратился в милицию, где сразу предположили, что щедрый Дед Мороз и есть тот самый неуловимый Кривошеев. Под видом соцработников оперативники принялись обходить квартиры в близлежащих домах. И вскоре на пороге одной из них увидели уже знакомую по фотографии Оксану Варанец. Дед Мороз находился внутри. Криминальную парочку задержали на месте и отвезли в отделение.
Впрочем, далеко не все потерпевшие смогли опознать грабителей, поскольку те действовали в костюмах и масках. Следователи доказали лишь пару эпизодов — благодаря тюремной татуировке Кривошеева, которую запомнили несколько свидетелей. Суд приговорил Евгения к пяти годам колонии, Оксану — к четырем.
 
МоскваДед МорозСнегурочкаКПССНовый год
 
 
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