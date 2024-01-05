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Китай надеется на сдержанность сторон конфликта на Корейском полуострове - РИА Новости, 05.01.2024
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11:35 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/kitay-1919798433.html
Китай надеется на сдержанность сторон конфликта на Корейском полуострове
Китай надеется на сдержанность сторон конфликта на Корейском полуострове - РИА Новости, 05.01.2024
Китай надеется на сдержанность сторон конфликта на Корейском полуострове
Китай надеется, что стороны конфликта на Корейском полуострове будут соблюдать сдержанность и не станут предпринимать действий, которые приведут к обострению,... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T11:35
2024-01-05T11:35
в мире
китай
корейский полуостров
южная корея
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ПЕКИН, 5 янв - РИА Новости. Китай надеется, что стороны конфликта на Корейском полуострове будут соблюдать сдержанность и не станут предпринимать действий, которые приведут к обострению, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "В нынешней ситуации надеемся, что соответствующие стороны будут соблюдать спокойствие и сдержанность, не будут предпринимать действий, которые обострят напряженность, а также будут избегать дальнейшей эскалации, а также создадут условия для возобновления диалога, который имеет большое значение", - сказал Ван Вэньбинь. Он также сообщил, что Китай внимательно следит за развитием ситуации на Корейском полуострове, отметив, что в последнее время конфронтация между соответствующими сторонами усилилась. "Китай, как сосед полуострова, всегда выступал за поддержание мира и стабильности на нем и решение проблем путем диалога и консультаций", - сказал дипломат. Ранее сообщалось, что КНДР в пятницу примерно с 9.00 по 11.00 (3.00 - 5.00 мск) обстреляла из береговой артиллерии свою же собственную территорию в пределах установленной межкорейским военным соглашением от 2018 года морской демилитаризованной зоны в районе южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. Было произведено более 200 выстрелов. Ни жертв, ни ущерба среди гражданских лиц и вооруженных сил Южной Кореи зафиксировано не было, а место падения снарядов находилось к северу от Северной разграничительной линии (NLL) в Желтом море, как называется де-факто межкорейская морская граница, то есть на территории КНДР. Действия КНДР, предположительно, были реакцией на ожидавшиеся в том районе учения южнокорейской морской пехоты, который должны были пройти в этот же день с 15.00 (9.00 мск).
https://ria.ru/20231111/kndr-1908802751.html
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китай
корейский полуостров
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в мире, китай, корейский полуостров, южная корея
В мире, Китай, Корейский полуостров, Южная Корея
Китай надеется на сдержанность сторон конфликта на Корейском полуострове

Китай надеется, что стороны конфликта на Корейском полуострове будут спокойны

© iStock.com / Omer Serkan BakirВид на Пхеньян
Вид на Пхеньян - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© iStock.com / Omer Serkan Bakir
Вид на Пхеньян. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 янв - РИА Новости. Китай надеется, что стороны конфликта на Корейском полуострове будут соблюдать сдержанность и не станут предпринимать действий, которые приведут к обострению, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"В нынешней ситуации надеемся, что соответствующие стороны будут соблюдать спокойствие и сдержанность, не будут предпринимать действий, которые обострят напряженность, а также будут избегать дальнейшей эскалации, а также создадут условия для возобновления диалога, который имеет большое значение", - сказал Ван Вэньбинь.
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Он также сообщил, что Китай внимательно следит за развитием ситуации на Корейском полуострове, отметив, что в последнее время конфронтация между соответствующими сторонами усилилась.
"Китай, как сосед полуострова, всегда выступал за поддержание мира и стабильности на нем и решение проблем путем диалога и консультаций", - сказал дипломат.
Ранее сообщалось, что КНДР в пятницу примерно с 9.00 по 11.00 (3.00 - 5.00 мск) обстреляла из береговой артиллерии свою же собственную территорию в пределах установленной межкорейским военным соглашением от 2018 года морской демилитаризованной зоны в районе южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. Было произведено более 200 выстрелов.
Ни жертв, ни ущерба среди гражданских лиц и вооруженных сил Южной Кореи зафиксировано не было, а место падения снарядов находилось к северу от Северной разграничительной линии (NLL) в Желтом море, как называется де-факто межкорейская морская граница, то есть на территории КНДР.
Действия КНДР, предположительно, были реакцией на ожидавшиеся в том районе учения южнокорейской морской пехоты, который должны были пройти в этот же день с 15.00 (9.00 мск).
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