https://ria.ru/20240105/kitay-1919798433.html

Китай надеется на сдержанность сторон конфликта на Корейском полуострове

Китай надеется на сдержанность сторон конфликта на Корейском полуострове - РИА Новости, 05.01.2024

Китай надеется на сдержанность сторон конфликта на Корейском полуострове

Китай надеется, что стороны конфликта на Корейском полуострове будут соблюдать сдержанность и не станут предпринимать действий, которые приведут к обострению,... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T11:35

2024-01-05T11:35

2024-01-05T11:35

в мире

китай

корейский полуостров

южная корея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901049099_0:222:3071:1949_1920x0_80_0_0_211b7c25d951b5288159fce32b7ed39f.jpg

ПЕКИН, 5 янв - РИА Новости. Китай надеется, что стороны конфликта на Корейском полуострове будут соблюдать сдержанность и не станут предпринимать действий, которые приведут к обострению, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "В нынешней ситуации надеемся, что соответствующие стороны будут соблюдать спокойствие и сдержанность, не будут предпринимать действий, которые обострят напряженность, а также будут избегать дальнейшей эскалации, а также создадут условия для возобновления диалога, который имеет большое значение", - сказал Ван Вэньбинь. Он также сообщил, что Китай внимательно следит за развитием ситуации на Корейском полуострове, отметив, что в последнее время конфронтация между соответствующими сторонами усилилась. "Китай, как сосед полуострова, всегда выступал за поддержание мира и стабильности на нем и решение проблем путем диалога и консультаций", - сказал дипломат. Ранее сообщалось, что КНДР в пятницу примерно с 9.00 по 11.00 (3.00 - 5.00 мск) обстреляла из береговой артиллерии свою же собственную территорию в пределах установленной межкорейским военным соглашением от 2018 года морской демилитаризованной зоны в районе южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. Было произведено более 200 выстрелов. Ни жертв, ни ущерба среди гражданских лиц и вооруженных сил Южной Кореи зафиксировано не было, а место падения снарядов находилось к северу от Северной разграничительной линии (NLL) в Желтом море, как называется де-факто межкорейская морская граница, то есть на территории КНДР. Действия КНДР, предположительно, были реакцией на ожидавшиеся в том районе учения южнокорейской морской пехоты, который должны были пройти в этот же день с 15.00 (9.00 мск).

https://ria.ru/20231111/kndr-1908802751.html

https://ria.ru/20240105/kndr-1919772192.html

китай

корейский полуостров

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, корейский полуостров, южная корея