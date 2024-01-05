https://ria.ru/20240105/kiberbezopasnost-1919775001.html
В МИД рассказали о борьбе с вредоносным софтом
В МИД рассказали о борьбе с вредоносным софтом - РИА Новости, 05.01.2024
В МИД рассказали о борьбе с вредоносным софтом
В России по линии компетентных органов принимаются меры по недопущению наличия вредоносного программного обеспечения на западных устройствах, заявил в интервью... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T08:31
2024-01-05T08:31
2024-01-05T08:31
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В России по линии компетентных органов принимаются меры по недопущению наличия вредоносного программного обеспечения на западных устройствах, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД России Артур Люкманов. Комментируя данные о том, что крупные зарубежные разработчики информационно-коммуникационных технологий допускают наличие вредоносного программного обеспечения в разрабатываемых ими устройствах, Люкманов указал, что "это острая проблема, причем не только для нас". "В России по линии компетентных ведомств уже принимаются необходимые меры", - подчеркнул дипломат. Он отметил, что в РФ сформирована солидная нормативно-правовая база, включая Федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры 2017 года и утвержденную в ноябре 2023 года Стратегию развития отрасли связи на период до 2035 года. Люкманов добавил, что в Китае и ряде других стран начали ограничивать использование техники западного производства среди госслужащих. По его словам, причина проста: власти и спецслужбы США в стремлении заполучить контроль над электронными коммуникациями в глобальном масштабе сделали ставку на потенциал IT-гигантов Кремниевой долины. "Корпорации вроде Microsoft, Apple, Google, Meta (запрещена в России как экстремистская организация - ред.) и другие заставили безропотно отрабатывать политический заказ Вашингтона", - сказал Люкманов. По словам дипломата, "в производимые этими компаниями аппаратуру и программное обеспечение внедряются вредоносные "закладки" и прочие скрытые возможности с целью, прежде всего, сбора информации, персональных данных, перехвата личной переписки". "Достоянием общественности уже стало использование в интересах ЦРУ и ФБР шпионских программ Pegasus и Graphite для получения удаленного доступа к "содержимому" смартфонов пользователей по всему миру", - напомнил Люкманов. Он подчеркнул, что такая деятельность идет вразрез и с внутренним законодательством стран, и с международным правом. "Ирония в том, что американцы, с "пеной у рта" отстаивающие на трибунах ООН права человека, сами же их грубо нарушают. Причем практикуют это на системной основе - достаточно вспомнить откровения Эдварда Сноудена, показания других бывших сотрудников Пентагона и спецслужб о создании глобальной системы электронной слежки на базе АНБ (Агентства национальной безопасности США - ред.)", - отметил дипломат. Люкманов подчеркнул, что борьбу с подобными злоупотреблениями Россия ведет и на профильных переговорных площадках. Так, еще в 2018 году РФ закрепила в утвержденном Генассамблей ООН перечне добровольных правил поведения государств в сфере международной информационной безопасности (МИБ) норму о недопущении включения производителями недекларируемых возможностей в их продукты, а также сокрытия информации об имеющихся уязвимостях. "Однако, как показало время, подобные добровольные нормы попросту игнорируются Соединенными Штатами", - констатировал Люкманов. Он пояснил, что именно поэтому сейчас Россия добивается принятия "универсального договора обязательной силы". В частности, дипломат напомнил, что в российской концепции конвенции по МИБ содержится запрет на внедрение вредоносных "закладок". "Важно, что с этим согласно большинство наших зарубежных партнеров", - заключил директор ДМИБ МИД РФ.
https://ria.ru/20240105/informbezopasnost-1919774543.html
https://ria.ru/20240105/kiberbezopasnost-1919773573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, сша, китай, эдвард сноуден, оон, microsoft corporation, apple
Технологии, Россия, США, Китай, Эдвард Сноуден, ООН, Microsoft Corporation, Apple
В МИД рассказали о борьбе с вредоносным софтом
МИД: в России принимаются меры по борьбе с вредоносным зарубежным софтом
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В России по линии компетентных органов принимаются меры по недопущению наличия вредоносного программного обеспечения на западных устройствах, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД России Артур Люкманов.
Комментируя данные о том, что крупные зарубежные разработчики информационно-коммуникационных технологий допускают наличие вредоносного программного обеспечения в разрабатываемых ими устройствах, Люкманов указал, что "это острая проблема, причем не только для нас".
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"В России по линии компетентных ведомств уже принимаются необходимые меры", - подчеркнул дипломат.
Он отметил, что в РФ сформирована солидная нормативно-правовая база, включая Федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры 2017 года и утвержденную в ноябре 2023 года Стратегию развития отрасли связи на период до 2035 года. Люкманов добавил, что в Китае
и ряде других стран начали ограничивать использование техники западного производства среди госслужащих. По его словам, причина проста: власти и спецслужбы США
в стремлении заполучить контроль над электронными коммуникациями в глобальном масштабе сделали ставку на потенциал IT-гигантов Кремниевой долины.
"Корпорации вроде Microsoft
, Apple
, Google
, Meta (запрещена в России как экстремистская организация - ред.) и другие заставили безропотно отрабатывать политический заказ Вашингтона", - сказал Люкманов.
По словам дипломата, "в производимые этими компаниями аппаратуру и программное обеспечение внедряются вредоносные "закладки" и прочие скрытые возможности с целью, прежде всего, сбора информации, персональных данных, перехвата личной переписки".
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"Достоянием общественности уже стало использование в интересах ЦРУ
и ФБР
шпионских программ Pegasus и Graphite для получения удаленного доступа к "содержимому" смартфонов пользователей по всему миру", - напомнил Люкманов. Он подчеркнул, что такая деятельность идет вразрез и с внутренним законодательством стран, и с международным правом.
"Ирония в том, что американцы, с "пеной у рта" отстаивающие на трибунах ООН
права человека, сами же их грубо нарушают. Причем практикуют это на системной основе - достаточно вспомнить откровения Эдварда Сноудена
, показания других бывших сотрудников Пентагона
и спецслужб о создании глобальной системы электронной слежки на базе АНБ
(Агентства национальной безопасности США - ред.)", - отметил дипломат.
Люкманов подчеркнул, что борьбу с подобными злоупотреблениями Россия ведет и на профильных переговорных площадках. Так, еще в 2018 году РФ закрепила в утвержденном Генассамблей
ООН перечне добровольных правил поведения государств в сфере международной информационной безопасности (МИБ) норму о недопущении включения производителями недекларируемых возможностей в их продукты, а также сокрытия информации об имеющихся уязвимостях.
"Однако, как показало время, подобные добровольные нормы попросту игнорируются Соединенными Штатами", - констатировал Люкманов.
Он пояснил, что именно поэтому сейчас Россия добивается принятия "универсального договора обязательной силы". В частности, дипломат напомнил, что в российской концепции конвенции по МИБ содержится запрет на внедрение вредоносных "закладок".
"Важно, что с этим согласно большинство наших зарубежных партнеров", - заключил директор ДМИБ МИД РФ.
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