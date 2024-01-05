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В МИД назвали причину остановки кибердиалога России и США - РИА Новости, 05.01.2024
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08:10 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/kiberbezopasnost-1919773573.html
В МИД назвали причину остановки кибердиалога России и США
В МИД назвали причину остановки кибердиалога России и США - РИА Новости, 05.01.2024
В МИД назвали причину остановки кибердиалога России и США
Двусторонние "горячие линии" связи с США, созданные для реагирования на компьютерные атаки стали заложниками русофобской политики Вашингтона, заявил в интервью... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T08:10
2024-01-05T08:10
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Двусторонние "горячие линии" связи с США, созданные для реагирования на компьютерные атаки стали заложниками русофобской политики Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД России Артур Люкманов. Он напомнил, что "использование этих каналов связи было фактически "заморожено" еще в 2016 году, когда уходящая администрация Барака Обамы исключительно по внутриполитическим соображениям изобрела миф о вмешательстве России в президентские выборы в США". "К сожалению, уже тогда Вашингтону стало невыгодно поддерживать с нами контакты в интересах совместного пресечения вредоносной деятельности в цифровом пространстве", - пояснил Люкманов. По его мнению, "куда больше дивидендов американские власти увидели в тиражировании бездоказательных обвинений нашей страны и иных "неугодных режимов" в компьютерных атаках". "Иными словами, проблематика, по которой мы раньше вели конструктивный диалог, стала с подачи Вашингтона заложником оголтелой русофобской политики", - добавил он. При этом, по его словам, теряют от этого больше именно Соединенные Штаты. "Мы видим, как американцы кусают локти, когда на международной арене нужно договариваться с нами, но перешагнуть ими же возведенную стену не могут", - сказал Люкманов, добавив, что "в попытке изолировать Россию в каком-то смысле изолировали сами себя". "Безусловно, выстроить глобальную систему международной информационной безопасности без ключевых игроков, вроде США, крайне сложно. В Вашингтоне рано или поздно осознают невозможность укрепления собственной информационной безопасности без широкого международного сотрудничества, в том числе с Россией", - подчеркнул собеседник агентства. При этом он оговорился, что "мы не собираемся ждать, пока заокеанские коллеги одумаются". "Продолжим спокойно работать в двустороннем формате и на многосторонних площадках с нашими зарубежными партнерами, которые готовы взаимодействовать на основе принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. График таких контактов у нас уже выстроен на годы вперед", - заключил он.
https://ria.ru/20231030/kiberbezopasnost-1905234579.html
https://ria.ru/20231225/sovbez-1917909219.html
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вашингтон (штат), россия, сша, барак обама, технологии
Вашингтон (штат), Россия, США, Барак Обама, Технологии
В МИД назвали причину остановки кибердиалога России и США

МИД: кибердиалог России и США стал заложником русофобской политики Вашингтона

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Двусторонние "горячие линии" связи с США, созданные для реагирования на компьютерные атаки стали заложниками русофобской политики Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД России Артур Люкманов.
Он напомнил, что "использование этих каналов связи было фактически "заморожено" еще в 2016 году, когда уходящая администрация Барака Обамы исключительно по внутриполитическим соображениям изобрела миф о вмешательстве России в президентские выборы в США".
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"К сожалению, уже тогда Вашингтону стало невыгодно поддерживать с нами контакты в интересах совместного пресечения вредоносной деятельности в цифровом пространстве", - пояснил Люкманов. По его мнению, "куда больше дивидендов американские власти увидели в тиражировании бездоказательных обвинений нашей страны и иных "неугодных режимов" в компьютерных атаках".
"Иными словами, проблематика, по которой мы раньше вели конструктивный диалог, стала с подачи Вашингтона заложником оголтелой русофобской политики", - добавил он.
При этом, по его словам, теряют от этого больше именно Соединенные Штаты. "Мы видим, как американцы кусают локти, когда на международной арене нужно договариваться с нами, но перешагнуть ими же возведенную стену не могут", - сказал Люкманов, добавив, что "в попытке изолировать Россию в каком-то смысле изолировали сами себя".
"Безусловно, выстроить глобальную систему международной информационной безопасности без ключевых игроков, вроде США, крайне сложно. В Вашингтоне рано или поздно осознают невозможность укрепления собственной информационной безопасности без широкого международного сотрудничества, в том числе с Россией", - подчеркнул собеседник агентства.
При этом он оговорился, что "мы не собираемся ждать, пока заокеанские коллеги одумаются". "Продолжим спокойно работать в двустороннем формате и на многосторонних площадках с нашими зарубежными партнерами, которые готовы взаимодействовать на основе принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. График таких контактов у нас уже выстроен на годы вперед", - заключил он.
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Вашингтон (штат)РоссияСШАБарак ОбамаТехнологии
 
 
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