https://ria.ru/20240105/kiberbezopasnost-1919773573.html

В МИД назвали причину остановки кибердиалога России и США

В МИД назвали причину остановки кибердиалога России и США - РИА Новости, 05.01.2024

В МИД назвали причину остановки кибердиалога России и США

Двусторонние "горячие линии" связи с США, созданные для реагирования на компьютерные атаки стали заложниками русофобской политики Вашингтона, заявил в интервью... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T08:10

2024-01-05T08:10

2024-01-05T08:10

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россия

сша

барак обама

технологии

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Двусторонние "горячие линии" связи с США, созданные для реагирования на компьютерные атаки стали заложниками русофобской политики Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД России Артур Люкманов. Он напомнил, что "использование этих каналов связи было фактически "заморожено" еще в 2016 году, когда уходящая администрация Барака Обамы исключительно по внутриполитическим соображениям изобрела миф о вмешательстве России в президентские выборы в США". "К сожалению, уже тогда Вашингтону стало невыгодно поддерживать с нами контакты в интересах совместного пресечения вредоносной деятельности в цифровом пространстве", - пояснил Люкманов. По его мнению, "куда больше дивидендов американские власти увидели в тиражировании бездоказательных обвинений нашей страны и иных "неугодных режимов" в компьютерных атаках". "Иными словами, проблематика, по которой мы раньше вели конструктивный диалог, стала с подачи Вашингтона заложником оголтелой русофобской политики", - добавил он. При этом, по его словам, теряют от этого больше именно Соединенные Штаты. "Мы видим, как американцы кусают локти, когда на международной арене нужно договариваться с нами, но перешагнуть ими же возведенную стену не могут", - сказал Люкманов, добавив, что "в попытке изолировать Россию в каком-то смысле изолировали сами себя". "Безусловно, выстроить глобальную систему международной информационной безопасности без ключевых игроков, вроде США, крайне сложно. В Вашингтоне рано или поздно осознают невозможность укрепления собственной информационной безопасности без широкого международного сотрудничества, в том числе с Россией", - подчеркнул собеседник агентства. При этом он оговорился, что "мы не собираемся ждать, пока заокеанские коллеги одумаются". "Продолжим спокойно работать в двустороннем формате и на многосторонних площадках с нашими зарубежными партнерами, которые готовы взаимодействовать на основе принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. График таких контактов у нас уже выстроен на годы вперед", - заключил он.

https://ria.ru/20231030/kiberbezopasnost-1905234579.html

https://ria.ru/20231225/sovbez-1917909219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вашингтон (штат), россия, сша, барак обама, технологии