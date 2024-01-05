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СМИ: про Хантера Байдена снимают фильм, показывающий его "светлую" сторону - РИА Новости, 05.01.2024
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01:48 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/khanter_bayden-1919759130.html
СМИ: про Хантера Байдена снимают фильм, показывающий его "светлую" сторону
СМИ: про Хантера Байдена снимают фильм, показывающий его "светлую" сторону - РИА Новости, 05.01.2024
СМИ: про Хантера Байдена снимают фильм, показывающий его "светлую" сторону
Адвокат из Лос-Анджелеса Кевин Моррис, входящий в окружение сына президента США Хантера Байдена, готовит о нем документальный фильм, чтобы показать "приличного... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T01:48
2024-01-05T01:48
сша
лос-анджелес
калифорния
джо байден
квентин тарантино
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Адвокат из Лос-Анджелеса Кевин Моррис, входящий в окружение сына президента США Хантера Байдена, готовит о нем документальный фильм, чтобы показать "приличного и трезвого человека", сообщает газета New York Post. "Проект Морриса покажет более приличного Хантера, "который рисует, продает свое искусство, воспитывает сына и ведет повседневную жизнь трезвого взрослого человека с продолжающимися уголовными расследованиями", - говорится в публикации. Документальный фильм о жизни сына американского лидера будет контрастировать с его нынешним обликом, "напоминающим фильм Квентина Тарантино с большим количеством не отличающейся вкусом наготы". Как отмечает издание, вокруг Хантера Байдена ранее уже были замечены камеры, снимавшие сына главы государства. Дата выхода картины на экраны пока остается неизвестна. По данным газеты, Моррис известен как "сахарный брат" Хантера Байдена. Адвокат и сын будущего президента познакомились в ноябре 2019 года в Калифорнии на мероприятии по сбору средств в рамках избирательной кампании тогда еще будущего президента США Джо Байдена. "По словам информатора Налоговой службы США Джозефа Зиглера, Моррис передал Хантеру 4,9 миллиона долларов в следующие три года на покрытие расходов, включая просроченные налоговые счета, судебные издержки, оплату жилья и автомобиля. По крайней мере, один кредит с процентами Хантеру от Морриса на сумму не менее 1,2 миллиона долларов в 2020 году требует погашения, начиная с 2025 года", - уточняется в публикации. Кроме того, Моррис является одним из покупателей картин Хантера Байдена, а также предоставлял ему свой частный самолет для полетов в Арканзас на суд по делу о снижении выплаты алиментов внебрачной дочери Нейви Робертс. Также адвокат, как сообщается, играл одну из главных ролей в попытках скрыть содержание ноутбука сына президента, выставляя разразившийся скандал за сговор радикальных правых. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.
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сша, лос-анджелес, калифорния, джо байден, квентин тарантино, дональд трамп, в мире
США, Лос-Анджелес, Калифорния, Джо Байден, Квентин Тарантино, Дональд Трамп, В мире
СМИ: про Хантера Байдена снимают фильм, показывающий его "светлую" сторону

NYP: про Хантера Байдена снимают фильм, чтобы показать приличного человека

© AP Photo / Julio CortezХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Адвокат из Лос-Анджелеса Кевин Моррис, входящий в окружение сына президента США Хантера Байдена, готовит о нем документальный фильм, чтобы показать "приличного и трезвого человека", сообщает газета New York Post.
«
"Проект Морриса покажет более приличного Хантера, "который рисует, продает свое искусство, воспитывает сына и ведет повседневную жизнь трезвого взрослого человека с продолжающимися уголовными расследованиями", - говорится в публикации.
Документальный фильм о жизни сына американского лидера будет контрастировать с его нынешним обликом, "напоминающим фильм Квентина Тарантино с большим количеством не отличающейся вкусом наготы". Как отмечает издание, вокруг Хантера Байдена ранее уже были замечены камеры, снимавшие сына главы государства. Дата выхода картины на экраны пока остается неизвестна.
По данным газеты, Моррис известен как "сахарный брат" Хантера Байдена. Адвокат и сын будущего президента познакомились в ноябре 2019 года в Калифорнии на мероприятии по сбору средств в рамках избирательной кампании тогда еще будущего президента США Джо Байдена.
"По словам информатора Налоговой службы США Джозефа Зиглера, Моррис передал Хантеру 4,9 миллиона долларов в следующие три года на покрытие расходов, включая просроченные налоговые счета, судебные издержки, оплату жилья и автомобиля. По крайней мере, один кредит с процентами Хантеру от Морриса на сумму не менее 1,2 миллиона долларов в 2020 году требует погашения, начиная с 2025 года", - уточняется в публикации.
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Кроме того, Моррис является одним из покупателей картин Хантера Байдена, а также предоставлял ему свой частный самолет для полетов в Арканзас на суд по делу о снижении выплаты алиментов внебрачной дочери Нейви Робертс.
Также адвокат, как сообщается, играл одну из главных ролей в попытках скрыть содержание ноутбука сына президента, выставляя разразившийся скандал за сговор радикальных правых.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.
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СШАЛос-АнджелесКалифорнияДжо БайденКвентин ТарантиноДональд ТрампВ мире
 
 
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