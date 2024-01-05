https://ria.ru/20240105/ka-27-1919766168.html

Вертолет Ка-27 провел патрулирование Черного моря

Вертолет Ка-27 провел патрулирование Черного моря - РИА Новости, 05.01.2024

Вертолет Ка-27 провел патрулирование Черного моря

Российский вертолет Ка-27 осмотрел около 50 квадратных километров акватории Черного моря в ходе патрулирования и защиты гражданских судов на маршрутах... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T05:06

2024-01-05T05:06

2024-01-05T05:06

специальная военная операция на украине

черное море

украина

ка-27

безопасность

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российский вертолет Ка-27 осмотрел около 50 квадратных километров акватории Черного моря в ходе патрулирования и защиты гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. "Экипаж вертолета Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка Черноморского флота выполнил практические полеты с палубы патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" в ходе выполнения задач по патрулированию акватории Черного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что в соответствии с полетным заданием вертолетчики морской авиации Черноморского флота осмотрели акваторию площадью до 50 квадратных километров. Также они во взаимодействии с экипажем "Дмитрия Рогачева" отработали взлеты и посадки на палубу корабля на ходу. Для проверки слаженности работы всех систем авиационного комплекса корабля прошли тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолета, уточнили в отделе. "Помимо задач по патрулированию назначенных участков акватории Черного моря экипаж вертолета отработал навыки по выполнению стрельбы из пулемета по движущейся морской цели", - говорится в сообщении. Как уточнил штурман вертолета, в ходе одного из таких патрулирований экипаж уничтожил украинский беспилотник на высоте 200 метров примерно с такого же расстояния. "Противник работает преимущество в темное время суток. Ведут они себя очень шустро. Сначала могут гонять вокруг корабля и просто ждать, пока мы расстреляем боекомплект, а потом выходят на атаку", - рассказал о тактике украинских операторов дронов стрелок с позывным "Старый".

https://ria.ru/20231230/kater-1919099994.html

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черное море, украина, ка-27, безопасность