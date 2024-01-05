https://ria.ru/20240105/indoneziya-1919776835.html
Число жертв столкновения поездов в Индонезии выросло до четырех человек
Число жертв столкновения поездов в Индонезии выросло до четырех человек - РИА Новости, 05.01.2024
Число жертв столкновения поездов в Индонезии выросло до четырех человек
Число погибших в результате столкновения двух поездов в индонезийском провинции Западная Ява выросло до четырех, сообщает портал Liputan6. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T08:54
2024-01-05T08:54
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Число погибших в результате столкновения двух поездов в индонезийском провинции Западная Ява выросло до четырех, сообщает портал Liputan6. Утром в пятницу в Индонезии произошло столкновение двух поездов, в результате чего перевернулись многочисленные вагоны, по меньшей мере 28 человек были ранены. Ранее сообщалось об одной смерти в результате происшествия. Представитель железнодорожной компании Двинанто Будиаджи заявил, что жертвами столкновения поезда стали машинист, его помощник, сотрудник службы охраны и проводник. "Мы выражаем свои соболезнования в связи со смертью четырех работников поездов", - сказал Будиаджи. Он добавил, что среди пассажиров жертв не было, хотя некоторые из них получили травмы. Общее количество пассажиров в двух поездах, попавших в аварию, составило 478 человек. В поезде Турангга было 287 пассажиров, а в пригородном поезде Бандунг Рая - 191 пассажир.
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в мире, индонезия
Число жертв столкновения поездов в Индонезии выросло до четырех человек
Число погибших при столкновении поездов в Западной Яве выросло до четырех
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Число погибших в результате столкновения двух поездов в индонезийском провинции Западная Ява выросло до четырех, сообщает портал Liputan6
.
Утром в пятницу в Индонезии произошло столкновение двух поездов, в результате чего перевернулись многочисленные вагоны, по меньшей мере 28 человек были ранены. Ранее сообщалось об одной смерти в результате происшествия.
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Представитель железнодорожной компании Двинанто Будиаджи заявил, что жертвами столкновения поезда стали машинист, его помощник, сотрудник службы охраны и проводник. "Мы выражаем свои соболезнования в связи со смертью четырех работников поездов", - сказал Будиаджи.
Он добавил, что среди пассажиров жертв не было, хотя некоторые из них получили травмы.
Общее количество пассажиров в двух поездах, попавших в аварию, составило 478 человек. В поезде Турангга было 287 пассажиров, а в пригородном поезде Бандунг Рая - 191 пассажир.
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