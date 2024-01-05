https://ria.ru/20240105/indoneziya-1919776835.html

Число жертв столкновения поездов в Индонезии выросло до четырех человек

Число жертв столкновения поездов в Индонезии выросло до четырех человек - РИА Новости, 05.01.2024

Число жертв столкновения поездов в Индонезии выросло до четырех человек

Число погибших в результате столкновения двух поездов в индонезийском провинции Западная Ява выросло до четырех, сообщает портал Liputan6. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T08:54

2024-01-05T08:54

2024-01-05T09:05

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индонезия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Число погибших в результате столкновения двух поездов в индонезийском провинции Западная Ява выросло до четырех, сообщает портал Liputan6. Утром в пятницу в Индонезии произошло столкновение двух поездов, в результате чего перевернулись многочисленные вагоны, по меньшей мере 28 человек были ранены. Ранее сообщалось об одной смерти в результате происшествия. Представитель железнодорожной компании Двинанто Будиаджи заявил, что жертвами столкновения поезда стали машинист, его помощник, сотрудник службы охраны и проводник. "Мы выражаем свои соболезнования в связи со смертью четырех работников поездов", - сказал Будиаджи. Он добавил, что среди пассажиров жертв не было, хотя некоторые из них получили травмы. Общее количество пассажиров в двух поездах, попавших в аварию, составило 478 человек. В поезде Турангга было 287 пассажиров, а в пригородном поезде Бандунг Рая - 191 пассажир.

https://ria.ru/20240105/nyu-york-1919756186.html

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индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия