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В Индонезии при столкновении двух поездов погиб человек - РИА Новости, 05.01.2024
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08:04 05.01.2024 (обновлено: 09:25 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/indoneziya-1919773134.html
В Индонезии при столкновении двух поездов погиб человек
В Индонезии при столкновении двух поездов погиб человек - РИА Новости, 05.01.2024
В Индонезии при столкновении двух поездов погиб человек
Столкновение двух поездов произошло утром в пятницу в провинции Западная Ява в Индонезии, перевернулись вагоны, по меньшей мере 28 человек были ранены, один... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T08:04
2024-01-05T09:25
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Столкновение двух поездов произошло утром в пятницу в провинции Западная Ява в Индонезии, перевернулись вагоны, по меньшей мере 28 человек были ранены, один погиб, передает индонезийский портал Tribun. "Двадцать четыре раненых находятся в региональной больнице Чикаленка, двое - в общественном центре здоровья Чикаленка, двое - в местной больнице, один человек погиб", - приводит издание слова исполняющего обязанности губернатора Западной Явы Бея Махмудина. Чиновник добавил, что при столкновении погибла сотрудница, работавшая на одном из поездов. По словам Махмудина, данные о погибших и пострадавших все еще дополняются. Общее количество пассажиров в двух поездах, попавших в аварию, составило 478 человек. В поезде Турангга было 287 пассажиров, а в пригородном поезде Бандунг Рая - 191 пассажир.
https://ria.ru/20240105/nyu-york-1919756186.html
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в мире, индонезия
В мире, Индонезия
В Индонезии при столкновении двух поездов погиб человек

В Индонезии при столкновении двух поездов погибла женщина, 28 человек ранены

© AP Photo / Abdan SyakuraМесто столкновения поездов в Западной Яве, Индонезия. 5 января 2024
Место столкновения поездов в Западной Яве, Индонезия. 5 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Abdan Syakura
Место столкновения поездов в Западной Яве, Индонезия. 5 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Столкновение двух поездов произошло утром в пятницу в провинции Западная Ява в Индонезии, перевернулись вагоны, по меньшей мере 28 человек были ранены, один погиб, передает индонезийский портал Tribun.
"Двадцать четыре раненых находятся в региональной больнице Чикаленка, двое - в общественном центре здоровья Чикаленка, двое - в местной больнице, один человек погиб", - приводит издание слова исполняющего обязанности губернатора Западной Явы Бея Махмудина.
Место схода поезда нью-йоркского метро после столкновения с другим поездом. 5 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
В центре Нью-Йорка поезд метро сошел с рельсов
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Чиновник добавил, что при столкновении погибла сотрудница, работавшая на одном из поездов. По словам Махмудина, данные о погибших и пострадавших все еще дополняются.
Общее количество пассажиров в двух поездах, попавших в аварию, составило 478 человек. В поезде Турангга было 287 пассажиров, а в пригородном поезде Бандунг Рая - 191 пассажир.
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