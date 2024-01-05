https://ria.ru/20240105/indoneziya-1919773134.html

В Индонезии при столкновении двух поездов погиб человек

В Индонезии при столкновении двух поездов погиб человек - РИА Новости, 05.01.2024

В Индонезии при столкновении двух поездов погиб человек

Столкновение двух поездов произошло утром в пятницу в провинции Западная Ява в Индонезии, перевернулись вагоны, по меньшей мере 28 человек были ранены, один... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T08:04

2024-01-05T08:04

2024-01-05T09:25

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индонезия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Столкновение двух поездов произошло утром в пятницу в провинции Западная Ява в Индонезии, перевернулись вагоны, по меньшей мере 28 человек были ранены, один погиб, передает индонезийский портал Tribun. "Двадцать четыре раненых находятся в региональной больнице Чикаленка, двое - в общественном центре здоровья Чикаленка, двое - в местной больнице, один человек погиб", - приводит издание слова исполняющего обязанности губернатора Западной Явы Бея Махмудина. Чиновник добавил, что при столкновении погибла сотрудница, работавшая на одном из поездов. По словам Махмудина, данные о погибших и пострадавших все еще дополняются. Общее количество пассажиров в двух поездах, попавших в аварию, составило 478 человек. В поезде Турангга было 287 пассажиров, а в пригородном поезде Бандунг Рая - 191 пассажир.

https://ria.ru/20240105/nyu-york-1919756186.html

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индонезия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия