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Финляндия лишится более десяти процентов СПГ при запрете импорта из России - РИА Новости, 05.01.2024
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14:48 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/import-1919822697.html
Финляндия лишится более десяти процентов СПГ при запрете импорта из России
Финляндия лишится более десяти процентов СПГ при запрете импорта из России - РИА Новости, 05.01.2024
Финляндия лишится более десяти процентов СПГ при запрете импорта из России
Россия по итогам прошедшего года была третьим крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Финляндию, при запрете этих поставок Финляндия лишится... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T14:48
2024-01-05T14:48
экономика
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МОКВА, 5 янв – РИА Новости. Россия по итогам прошедшего года была третьим крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Финляндию, при запрете этих поставок Финляндия лишится почти 11% его импорта, следует из расчетов РИА Новости по данных финской статистики. Финские власти готовятся запретить импорт СПГ из России в 2025 году, сообщила ранее в пятницу газета Helsingin Sanomat со ссылкой на министра по делам окружающей среды и климата Кая Мюккянена. Отмечается, что запрет могут установить только на ограниченный период времени. Согласно данным ведомства, за январь-октябрь Финляндия закупила в десяти странах 1 миллион тонн сжиженного газа, который обошелся ей в 512 миллиона евро. Основным экспортером этого продукта в Финляндию стали США – они заняли почти 63% рынка, поставив 633 тысячи тонн СПГ на 316 миллионов евро. На втором месте – Норвегия, из которой было импортировано 130 тысяч тонн сжиженного газа стоимостью 66 миллионов евро. Россия поставила 107 тысяч тонн газа на 46 миллионов евро. Это составляет почти 11% в физическом и 9% в денежном выражении от всех поставок СПГ в страну. В пятерку крупнейших поставщиков также входят Алжир (67 тысяч тонн, 7% рынка) и Нидерланды (21 тысяча тонн, 2% рынка). Из Испании, Швеции, Литвы, Франции и Бельгии были импортированы еще 41 тысяча тонн сжиженного природного газа на 29 миллионов евро.
https://ria.ru/20231228/sanktsii-1918795934.html
https://ria.ru/20231227/spg-1918400602.html
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экономика, финляндия, кай мюккянен, россия, сша
Экономика, Финляндия, Кай Мюккянен, Россия, США
Финляндия лишится более десяти процентов СПГ при запрете импорта из России

Финляндия лишится более 11% СПГ в случае запрета импорта из России

© РИА Новости / Владимир Михайлов | Перейти в медиабанкФакельная система на территории первого в России завода по производству сжиженного природного газа на Сахалине
Факельная система на территории первого в России завода по производству сжиженного природного газа на Сахалине - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Владимир Михайлов
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Факельная система на территории первого в России завода по производству сжиженного природного газа на Сахалине. Архивное фото
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МОКВА, 5 янв – РИА Новости. Россия по итогам прошедшего года была третьим крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Финляндию, при запрете этих поставок Финляндия лишится почти 11% его импорта, следует из расчетов РИА Новости по данных финской статистики.
Финские власти готовятся запретить импорт СПГ из России в 2025 году, сообщила ранее в пятницу газета Helsingin Sanomat со ссылкой на министра по делам окружающей среды и климата Кая Мюккянена. Отмечается, что запрет могут установить только на ограниченный период времени.
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Согласно данным ведомства, за январь-октябрь Финляндия закупила в десяти странах 1 миллион тонн сжиженного газа, который обошелся ей в 512 миллиона евро.
Основным экспортером этого продукта в Финляндию стали США – они заняли почти 63% рынка, поставив 633 тысячи тонн СПГ на 316 миллионов евро. На втором месте – Норвегия, из которой было импортировано 130 тысяч тонн сжиженного газа стоимостью 66 миллионов евро. Россия поставила 107 тысяч тонн газа на 46 миллионов евро. Это составляет почти 11% в физическом и 9% в денежном выражении от всех поставок СПГ в страну.
В пятерку крупнейших поставщиков также входят Алжир (67 тысяч тонн, 7% рынка) и Нидерланды (21 тысяча тонн, 2% рынка).
Из Испании, Швеции, Литвы, Франции и Бельгии были импортированы еще 41 тысяча тонн сжиженного природного газа на 29 миллионов евро.
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ЭкономикаФинляндияКай МюккяненРоссияСША
 
 
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