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ВС России за неделю уничтожили три украинские пусковые установки - РИА Новости, 05.01.2024
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13:57 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/himars-1919816468.html
ВС России за неделю уничтожили три украинские пусковые установки
ВС России за неделю уничтожили три украинские пусковые установки - РИА Новости, 05.01.2024
ВС России за неделю уничтожили три украинские пусковые установки
Российские военные за неделю уничтожили три украинские пусковые установки систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T13:57
2024-01-05T13:57
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили три украинские пусковые установки систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "За прошедший период уничтожены: три пусковые установки систем залпового огня HIMARS и "Ольха", пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-200, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США", - говорится в недельной сводке российского военного ведомства.
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россия, зрк с-300, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, ЗРК С-300, Безопасность
ВС России за неделю уничтожили три украинские пусковые установки

Военные за неделю уничтожили три украинские пусковые установки HIMARS и "Ольха"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили три украинские пусковые установки систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"За прошедший период уничтожены: три пусковые установки систем залпового огня HIMARS и "Ольха", пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-200, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США", - говорится в недельной сводке российского военного ведомства.
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