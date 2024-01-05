https://ria.ru/20240105/himars-1919816468.html

ВС России за неделю уничтожили три украинские пусковые установки

ВС России за неделю уничтожили три украинские пусковые установки - РИА Новости, 05.01.2024

ВС России за неделю уничтожили три украинские пусковые установки

Российские военные за неделю уничтожили три украинские пусковые установки систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T13:57

2024-01-05T13:57

2024-01-05T13:57

специальная военная операция на украине

россия

зрк с-300

безопасность

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили три украинские пусковые установки систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "За прошедший период уничтожены: три пусковые установки систем залпового огня HIMARS и "Ольха", пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-200, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США", - говорится в недельной сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240105/krakh-1919812050.html

россия

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Варвара Скокшина

россия, зрк с-300, безопасность