https://ria.ru/20240105/gruzoviki-1919838063.html

На Украине заявили, что 2000 грузовиков заблокированы на границе с Польшей

На Украине заявили, что 2000 грузовиков заблокированы на границе с Польшей - РИА Новости, 05.01.2024

На Украине заявили, что 2000 грузовиков заблокированы на границе с Польшей

Около двух тысяч грузовиков заблокированы на границе Украины и Польши, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T16:32

2024-01-05T16:32

2024-01-05T16:32

в мире

украина

польша

киев

андрей демченко

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Около двух тысяч грузовиков заблокированы на границе Украины и Польши, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. "Вчера после девяти часов возобновилось блокирование пункта пропуска Медика, который с польской стороны... По состоянию на сегодняшнее утро имеем очередь в направлении Украины на территории Польши где-то почти 600 грузовых транспортных средств... Еще 1400 грузовых транспортных средств находятся в очередях на трех направлениях, которые также блокируются. Напомню, это направления пунктов пропуска Рава Русская, Краковец и Ягодин", - заявил Демченко в эфире украинского новостного телемарафона. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240104/fermery-1919702177.html

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в мире, украина, польша, киев, андрей демченко, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)