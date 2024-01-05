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На Украине заявили, что 2000 грузовиков заблокированы на границе с Польшей - РИА Новости, 05.01.2024
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16:32 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/gruzoviki-1919838063.html
На Украине заявили, что 2000 грузовиков заблокированы на границе с Польшей
На Украине заявили, что 2000 грузовиков заблокированы на границе с Польшей - РИА Новости, 05.01.2024
На Украине заявили, что 2000 грузовиков заблокированы на границе с Польшей
Около двух тысяч грузовиков заблокированы на границе Украины и Польши, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T16:32
2024-01-05T16:32
в мире
украина
польша
киев
андрей демченко
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Около двух тысяч грузовиков заблокированы на границе Украины и Польши, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. "Вчера после девяти часов возобновилось блокирование пункта пропуска Медика, который с польской стороны... По состоянию на сегодняшнее утро имеем очередь в направлении Украины на территории Польши где-то почти 600 грузовых транспортных средств... Еще 1400 грузовых транспортных средств находятся в очередях на трех направлениях, которые также блокируются. Напомню, это направления пунктов пропуска Рава Русская, Краковец и Ягодин", - заявил Демченко в эфире украинского новостного телемарафона. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240104/fermery-1919702177.html
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в мире, украина, польша, киев, андрей демченко, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Киев, Андрей Демченко, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
На Украине заявили, что 2000 грузовиков заблокированы на границе с Польшей

На Украине заявили, что две тысячи грузовиков заблокированы на границе с Польшей

© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Около двух тысяч грузовиков заблокированы на границе Украины и Польши, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.
«
"Вчера после девяти часов возобновилось блокирование пункта пропуска Медика, который с польской стороны... По состоянию на сегодняшнее утро имеем очередь в направлении Украины на территории Польши где-то почти 600 грузовых транспортных средств... Еще 1400 грузовых транспортных средств находятся в очередях на трех направлениях, которые также блокируются. Напомню, это направления пунктов пропуска Рава Русская, Краковец и Ягодин", - заявил Демченко в эфире украинского новостного телемарафона.
В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Полицейские и перевозчики, участвующие в перекрытии границы с Украиной
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