https://ria.ru/20240105/gorlovka-1919849666.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.01.2024
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T17:53
2024-01-05T17:53
2024-01-05T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие обстрела жилого массива "Комсомолец" с позиций украинских карателей ранен мирный горловчанин по улице Болотникова", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240105/ugroza-1919841067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель