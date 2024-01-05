https://ria.ru/20240105/gorlovka-1919849666.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.01.2024

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T17:53

2024-01-05T17:53

2024-01-05T17:53

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие обстрела жилого массива "Комсомолец" с позиций украинских карателей ранен мирный горловчанин по улице Болотникова", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240105/ugroza-1919841067.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк