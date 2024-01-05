https://ria.ru/20240105/gaza-1919871413.html

В ООН назвали Газу местом смерти и отчаяния

В ООН назвали Газу местом смерти и отчаяния - РИА Новости, 05.01.2024

В ООН назвали Газу местом смерти и отчаяния

Сектор Газа стал местом смерти и отчаяния, надвигается катастрофа в области здравоохранения, говорится в заявлении замгенсека ООН по гуманитарным вопросам... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T21:32

2024-01-05T21:32

2024-01-05T21:33

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ООН, 5 янв – РИА Новости. Сектор Газа стал местом смерти и отчаяния, надвигается катастрофа в области здравоохранения, говорится в заявлении замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса. "Спустя три месяца после ужасающего нападения 7 октября Газа стала местом смерти и отчаяния", - указал Гриффитс. По его словам, десятки тысяч людей, в основном женщины и дети, убиты или ранены, семьи спят под открытым небом, а температура резко снижается. Как указал замгенсека, районы, куда гражданским лицам было приказано переселиться в целях их безопасности, подверглись бомбардировкам. "Медицинские учреждения подвергаются постоянным атакам. Те немногие больницы, которые частично функционируют, переполнены пациентами с травмами, им катастрофически не хватает всех необходимых материалов", - указал Гриффитс. "Надвигается катастрофа в области общественного здравоохранения. Инфекционные заболевания распространяются в переполненных приютах из-за разлива канализации. Около 180 палестинских женщин ежедневно рожают среди этого хаоса. Люди сталкиваются с самым высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности, когда-либо зарегистрированным. Голод не за горами", - отметил замгенсека. "Сектор Газа просто стал непригоден для проживания. Его жители ежедневно сталкиваются с угрозой их существованию – а мир наблюдает за этим. Настало время сторонам выполнить все свои обязательства по международному праву, в том числе по защите гражданского населения и удовлетворению его основных потребностей, а также немедленно освободить всех заложников", - подчеркнул Гриффитс. "Настало время международному сообществу использовать все свое влияние, чтобы это произошло", - добавил он.

https://ria.ru/20240105/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240105/genotsid-1919845204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мартин гриффитс, оон, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа