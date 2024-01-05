Рейтинг@Mail.ru
В ООН назвали Газу местом смерти и отчаяния - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 05.01.2024 (обновлено: 21:33 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/gaza-1919871413.html
В ООН назвали Газу местом смерти и отчаяния
В ООН назвали Газу местом смерти и отчаяния - РИА Новости, 05.01.2024
В ООН назвали Газу местом смерти и отчаяния
Сектор Газа стал местом смерти и отчаяния, надвигается катастрофа в области здравоохранения, говорится в заявлении замгенсека ООН по гуманитарным вопросам... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T21:32
2024-01-05T21:33
в мире
мартин гриффитс
оон
израиль
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_2598a66cb5a604df890a08a4d853da21.jpg
ООН, 5 янв – РИА Новости. Сектор Газа стал местом смерти и отчаяния, надвигается катастрофа в области здравоохранения, говорится в заявлении замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса. "Спустя три месяца после ужасающего нападения 7 октября Газа стала местом смерти и отчаяния", - указал Гриффитс. По его словам, десятки тысяч людей, в основном женщины и дети, убиты или ранены, семьи спят под открытым небом, а температура резко снижается. Как указал замгенсека, районы, куда гражданским лицам было приказано переселиться в целях их безопасности, подверглись бомбардировкам. "Медицинские учреждения подвергаются постоянным атакам. Те немногие больницы, которые частично функционируют, переполнены пациентами с травмами, им катастрофически не хватает всех необходимых материалов", - указал Гриффитс. "Надвигается катастрофа в области общественного здравоохранения. Инфекционные заболевания распространяются в переполненных приютах из-за разлива канализации. Около 180 палестинских женщин ежедневно рожают среди этого хаоса. Люди сталкиваются с самым высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности, когда-либо зарегистрированным. Голод не за горами", - отметил замгенсека. "Сектор Газа просто стал непригоден для проживания. Его жители ежедневно сталкиваются с угрозой их существованию – а мир наблюдает за этим. Настало время сторонам выполнить все свои обязательства по международному праву, в том числе по защите гражданского населения и удовлетворению его основных потребностей, а также немедленно освободить всех заложников", - подчеркнул Гриффитс. "Настало время международному сообществу использовать все свое влияние, чтобы это произошло", - добавил он.
https://ria.ru/20240105/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240105/genotsid-1919845204.html
израиль
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_07e654537dac9abde4bf76ab7e77039e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мартин гриффитс, оон, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Мартин Гриффитс, ООН, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В ООН назвали Газу местом смерти и отчаяния

Замгенсека ООН Гриффитс заявил, что сектор Газа стал местом смерти и отчаяния

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 янв – РИА Новости. Сектор Газа стал местом смерти и отчаяния, надвигается катастрофа в области здравоохранения, говорится в заявлении замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса.
«
"Спустя три месяца после ужасающего нападения 7 октября Газа стала местом смерти и отчаяния", - указал Гриффитс.
По его словам, десятки тысяч людей, в основном женщины и дети, убиты или ранены, семьи спят под открытым небом, а температура резко снижается.
Как указал замгенсека, районы, куда гражданским лицам было приказано переселиться в целях их безопасности, подверглись бомбардировкам.
«
"Медицинские учреждения подвергаются постоянным атакам. Те немногие больницы, которые частично функционируют, переполнены пациентами с травмами, им катастрофически не хватает всех необходимых материалов", - указал Гриффитс.
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
«
"Надвигается катастрофа в области общественного здравоохранения. Инфекционные заболевания распространяются в переполненных приютах из-за разлива канализации. Около 180 палестинских женщин ежедневно рожают среди этого хаоса. Люди сталкиваются с самым высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности, когда-либо зарегистрированным. Голод не за горами", - отметил замгенсека.
«
"Сектор Газа просто стал непригоден для проживания. Его жители ежедневно сталкиваются с угрозой их существованию – а мир наблюдает за этим. Настало время сторонам выполнить все свои обязательства по международному праву, в том числе по защите гражданского населения и удовлетворению его основных потребностей, а также немедленно освободить всех заложников", - подчеркнул Гриффитс.
«
"Настало время международному сообществу использовать все свое влияние, чтобы это произошло", - добавил он.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Германия заявила, что не считает действия Израиля в Газе геноцидом
Вчера, 17:22
 
В миреМартин ГриффитсООНИзраильПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала