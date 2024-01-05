В ООН назвали Газу местом смерти и отчаяния
Замгенсека ООН Гриффитс заявил, что сектор Газа стал местом смерти и отчаяния
© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
ООН, 5 янв – РИА Новости. Сектор Газа стал местом смерти и отчаяния, надвигается катастрофа в области здравоохранения, говорится в заявлении замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса.
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"Спустя три месяца после ужасающего нападения 7 октября Газа стала местом смерти и отчаяния", - указал Гриффитс.
По его словам, десятки тысяч людей, в основном женщины и дети, убиты или ранены, семьи спят под открытым небом, а температура резко снижается.
Как указал замгенсека, районы, куда гражданским лицам было приказано переселиться в целях их безопасности, подверглись бомбардировкам.
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"Медицинские учреждения подвергаются постоянным атакам. Те немногие больницы, которые частично функционируют, переполнены пациентами с травмами, им катастрофически не хватает всех необходимых материалов", - указал Гриффитс.
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"Надвигается катастрофа в области общественного здравоохранения. Инфекционные заболевания распространяются в переполненных приютах из-за разлива канализации. Около 180 палестинских женщин ежедневно рожают среди этого хаоса. Люди сталкиваются с самым высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности, когда-либо зарегистрированным. Голод не за горами", - отметил замгенсека.
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"Сектор Газа просто стал непригоден для проживания. Его жители ежедневно сталкиваются с угрозой их существованию – а мир наблюдает за этим. Настало время сторонам выполнить все свои обязательства по международному праву, в том числе по защите гражданского населения и удовлетворению его основных потребностей, а также немедленно освободить всех заложников", - подчеркнул Гриффитс.
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"Настало время международному сообществу использовать все свое влияние, чтобы это произошло", - добавил он.