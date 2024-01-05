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Путин поручил помочь Большому театру в организации гастролей в Таиланд
Путин поручил помочь Большому театру в организации гастролей в Таиланд - РИА Новости, 05.01.2024
Путин поручил помочь Большому театру в организации гастролей в Таиланд
Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры и Минфину оказать содействие Большому театру в организации в 2024 году гастролей в Таиланд, соответствующее... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T15:07
2024-01-05T15:07
2024-01-05T15:28
культура
таиланд
большой театр
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
культура
владимир путин
ольга любимова
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры и Минфину оказать содействие Большому театру в организации в 2024 году гастролей в Таиланд, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Минкультуры России совместно с Минфином России оказать содействие федеральному государственному бюджетному учреждению культуры "Государственный академический Большой театр России" в организации и проведении в 2024 году гастролей в Королевстве Таиланд", - говорится в поручении.Доклад должен быть представлен сроком до 1 марта 2024 года. Ответственными назначены министр культуры Ольга Любимова и министр финансов Антон Силуанов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, большой театр, министерство финансов рф (минфин россии), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), культура, владимир путин, ольга любимова, антон силуанов, россия
Культура, Таиланд, Большой театр, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Культура, Владимир Путин, Ольга Любимова, Антон Силуанов, Россия
Путин поручил помочь Большому театру в организации гастролей в Таиланд
Минкультуры и Минфин помогут Большому театру в организации гастролей в Таиланд