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Путин поручил помочь Большому театру в организации гастролей в Таиланд

Путин поручил помочь Большому театру в организации гастролей в Таиланд - РИА Новости, 05.01.2024

Путин поручил помочь Большому театру в организации гастролей в Таиланд

Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры и Минфину оказать содействие Большому театру в организации в 2024 году гастролей в Таиланд, соответствующее... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T15:07

2024-01-05T15:07

2024-01-05T15:28

культура

таиланд

большой театр

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

культура

владимир путин

ольга любимова

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры и Минфину оказать содействие Большому театру в организации в 2024 году гастролей в Таиланд, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Минкультуры России совместно с Минфином России оказать содействие федеральному государственному бюджетному учреждению культуры "Государственный академический Большой театр России" в организации и проведении в 2024 году гастролей в Королевстве Таиланд", - говорится в поручении.Доклад должен быть представлен сроком до 1 марта 2024 года. Ответственными назначены министр культуры Ольга Любимова и министр финансов Антон Силуанов.

https://ria.ru/20231201/lyubimova-1913190147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таиланд, большой театр, министерство финансов рф (минфин россии), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), культура, владимир путин, ольга любимова, антон силуанов, россия