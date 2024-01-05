https://ria.ru/20240105/finlyandiya-1919808823.html

Финские власти готовятся запретить импорт российского СПГ в 2025 году

Финские власти готовятся запретить импорт российского СПГ в 2025 году - РИА Новости, 05.01.2024

Финские власти готовятся запретить импорт российского СПГ в 2025 году

Финские власти готовятся запретить импорт российского СПГ в 2025 году, сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на министра по делам окружающей среды и... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T13:07

2024-01-05T13:07

2024-01-05T16:03

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Финские власти готовятся запретить импорт российского СПГ в 2025 году, сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на министра по делам окружающей среды и климата Кая Мюккянена. "Правительство готовится запретить импорт российского СПГ в Финляндию, и цель состоит в том, чтобы запрет мог вступить в силу в 2025 году, говорит министр климата и окружающей среды Кай Мюккянен", — сказано в материале.При этом запрет могут установить только на ограниченный период времени. Финская государственная энергетическая компания Gasum продолжает импортировать СПГ из России в рамках долгосрочного договора, не подпадающего под санкции ЕС, в соответствии с которым компания обязана осуществлять минимальные закупки у "Газпрома". Согласно реформе газового рынка, которую страны — члены ЕС и Европарламент согласовали в начале декабря, страны объединения могут запретить импорт российского и белорусского трубопроводного газа и СПГ. Ожидается, что постановление вступит в силу весной. После этого правительство Финляндии представит свое предложение по запрету импорта, говорится в статье.Ввоз российского СПГ через терминал Инкоо уже запретили, уточнила газета. По данным издания, в 2023 году Россия поставила в Европу почти 16 миллионов тонн СПГ. Поставки возросли на фоне сокращения ввоза трубопроводного газа. В прошлом году российский природный газ импортировался в Финляндию на сумму несколько миллионов евро в месяц.По словам Мюккянена, импорт голубого топлива из России в 2023 году был незначительным.

https://ria.ru/20231228/finlyandiya-1918606394.html

https://ria.ru/20231227/finlyandiya-1918389276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, финляндия, россия, европа, кай мюккянен, евросоюз, gasum, газпром