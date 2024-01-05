https://ria.ru/20240105/film-1919754218.html
Фильм "Бременские музыканты" собрал в прокате более миллиарда рублей
Фильм "Бременские музыканты" собрал в прокате более миллиарда рублей - РИА Новости, 05.01.2024
Фильм "Бременские музыканты" собрал в прокате более миллиарда рублей
Семейный музыкальный фильм "Бременские музыканты" стал вторым фильмом, собравшим в новогоднем прокате в России с 1 января более миллиарда рублей,... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T00:06
2024-01-05T00:06
2024-01-05T00:06
культура
россия
клим шипенко
никита михалков
сергей бурунов
фонд кино
тритэ
союзмультфильм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908641965_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ebeef206e272029e39296cc8ead6da23.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Семейный музыкальный фильм "Бременские музыканты" стал вторым фильмом, собравшим в новогоднем прокате в России с 1 января более миллиарда рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино. "Общие сборы - 1 164 159 322 рубля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕАИС. Кроме того, в день премьеры - 1 января 2024 года - кассовые сборы фильма составили 211 058 476 рублей. Ранее конкурент "Бременских музыкантов" - комедия Клима Шипенко "Холоп 2" - собрал в прокате более 1 миллиарда рубля за три дня показов. По данным ЕАИС в четверг выручка "Холопа 2" уже превысила 1,6 миллиарда рублей. "Бременские музыканты" - семейное, музыкальное кино режиссера Алексея Нужного, созданное студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова, при участии студии "Союзмультфильм". Герои оригинального мультфильма 1969 года предстают на экране в полнометражном фильме: роль Трубадура исполнил Тихон Жизневский, принцессы - Валентина Ляпина, короля - Сергей Бурунов, атаманши - Мария Аронова, а сыщика - Константин Хабенский. В животных с помощью грима перевоплотились актеры Ирина Горбачева, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев и Аскар Нигамедзянов.
https://ria.ru/20240102/zhelanie-1919443704.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908641965_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_04f4b94baacc9bd6fe14072b68647399.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, клим шипенко, никита михалков, сергей бурунов, фонд кино, тритэ, союзмультфильм
Культура, Россия, Клим Шипенко, Никита Михалков, Сергей Бурунов, Фонд кино, ТриТэ, Союзмультфильм
Фильм "Бременские музыканты" собрал в прокате более миллиарда рублей
ЕАИС: "Бременские музыканты" с 1 января собрал в прокате более миллиарда рублей