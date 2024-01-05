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Фильм "Бременские музыканты" собрал в прокате более миллиарда рублей - РИА Новости, 05.01.2024
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Культура
 
00:06 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/film-1919754218.html
Фильм "Бременские музыканты" собрал в прокате более миллиарда рублей
Фильм "Бременские музыканты" собрал в прокате более миллиарда рублей - РИА Новости, 05.01.2024
Фильм "Бременские музыканты" собрал в прокате более миллиарда рублей
Семейный музыкальный фильм "Бременские музыканты" стал вторым фильмом, собравшим в новогоднем прокате в России с 1 января более миллиарда рублей,... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T00:06
2024-01-05T00:06
культура
россия
клим шипенко
никита михалков
сергей бурунов
фонд кино
тритэ
союзмультфильм
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Семейный музыкальный фильм "Бременские музыканты" стал вторым фильмом, собравшим в новогоднем прокате в России с 1 января более миллиарда рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино. "Общие сборы - 1 164 159 322 рубля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕАИС. Кроме того, в день премьеры - 1 января 2024 года - кассовые сборы фильма составили 211 058 476 рублей. Ранее конкурент "Бременских музыкантов" - комедия Клима Шипенко "Холоп 2" - собрал в прокате более 1 миллиарда рубля за три дня показов. По данным ЕАИС в четверг выручка "Холопа 2" уже превысила 1,6 миллиарда рублей. "Бременские музыканты" - семейное, музыкальное кино режиссера Алексея Нужного, созданное студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова, при участии студии "Союзмультфильм". Герои оригинального мультфильма 1969 года предстают на экране в полнометражном фильме: роль Трубадура исполнил Тихон Жизневский, принцессы - Валентина Ляпина, короля - Сергей Бурунов, атаманши - Мария Аронова, а сыщика - Константин Хабенский. В животных с помощью грима перевоплотились актеры Ирина Горбачева, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев и Аскар Нигамедзянов.
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россия, клим шипенко, никита михалков, сергей бурунов, фонд кино, тритэ, союзмультфильм
Культура, Россия, Клим Шипенко, Никита Михалков, Сергей Бурунов, Фонд кино, ТриТэ, Союзмультфильм
Фильм "Бременские музыканты" собрал в прокате более миллиарда рублей

ЕАИС: "Бременские музыканты" с 1 января собрал в прокате более миллиарда рублей

© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Бременские музыканты"
Кадр из фильма Бременские музыканты
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
Кадр из фильма "Бременские музыканты". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Семейный музыкальный фильм "Бременские музыканты" стал вторым фильмом, собравшим в новогоднем прокате в России с 1 января более миллиарда рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино.
"Общие сборы - 1 164 159 322 рубля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕАИС.
Кроме того, в день премьеры - 1 января 2024 года - кассовые сборы фильма составили 211 058 476 рублей. Ранее конкурент "Бременских музыкантов" - комедия Клима Шипенко "Холоп 2" - собрал в прокате более 1 миллиарда рубля за три дня показов. По данным ЕАИС в четверг выручка "Холопа 2" уже превысила 1,6 миллиарда рублей.
"Бременские музыканты" - семейное, музыкальное кино режиссера Алексея Нужного, созданное студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова, при участии студии "Союзмультфильм". Герои оригинального мультфильма 1969 года предстают на экране в полнометражном фильме: роль Трубадура исполнил Тихон Жизневский, принцессы - Валентина Ляпина, короля - Сергей Бурунов, атаманши - Мария Аронова, а сыщика - Константин Хабенский. В животных с помощью грима перевоплотились актеры Ирина Горбачева, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев и Аскар Нигамедзянов.
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КультураРоссияКлим ШипенкоНикита МихалковСергей БуруновФонд киноТриТэСоюзмультфильм
 
 
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