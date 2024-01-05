https://ria.ru/20240105/evakuatsiya-1919770783.html

СМИ: Сеул эвакуирует жителей островов Ёнпхёндо, ожидая "провокацию" КНДР

СМИ: Сеул эвакуирует жителей островов Ёнпхёндо, ожидая "провокацию" КНДР - РИА Новости, 05.01.2024

СМИ: Сеул эвакуирует жителей островов Ёнпхёндо, ожидая "провокацию" КНДР

Южная Корея объявила эвакуацию с острова Ёнпхёндо в Желтом море в связи с возможной "провокацией" со стороны КНДР, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T07:12

2024-01-05T07:12

2024-01-05T07:35

южная корея

желтое море

в мире

инчхон

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СЕУЛ, 5 янв - РИА Новости. Южная Корея объявила эвакуацию с острова Ёнпхёндо в Желтом море в связи с возможной "провокацией" со стороны КНДР, передает агентство Рёнхап.По его данным, администрация района Ёнпхён города Инчхон, в ведении которой находится небольшая группа островов Ёнпхёндо, объявила об эвакуации жителей дважды — в 12.02 и в 12.30 (06.02 и 06.30 мск). Власти сделали это по запросу военных и сейчас содействуют эвакуации мирного населения."Мы получили сообщение от военных о ситуации, связанной с провокацией со стороны Северной Кореи, <…> после чего объявили об эвакуации", - заявил представитель местной администрации, из сообщения которого следует, что в данном районе возможны боевые действия.В пятницу, 5 января, с 15.00 (09.00 мск) в районе острова, население которого, согласно открытым данным, составляет около 2,1 тысячи человек, должны начаться учения морской пехоты Южной Кореи.Ранее Ёнпхёндо уже становился объектом противостояния. В ноябре 2010 года северокорейская артиллерия открыла огонь по острову, в результате чего погибли двое морских пехотинцев и двое гражданских лиц, ранения получили более десятка солдат и несколько местных жителей. Удар также нанес значительный ущерб острову. Южная Корея открыла ответный огонь, от которого, по данным КНДР, погиб один военный и двое были ранены. По сведениям Сеула, погибли не менее 5-10 военнослужащих КНДР и не менее 30 получили ранения.

https://ria.ru/20231122/koreya-1910944354.html

https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898510089.html

южная корея

желтое море

инчхон

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южная корея, желтое море, в мире, инчхон