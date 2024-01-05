https://ria.ru/20240105/ekonomika-1919799826.html

Титов рассказал о главной проблеме российской экономики

Титов рассказал о главной проблеме российской экономики - РИА Новости, 05.01.2024

Титов рассказал о главной проблеме российской экономики

Структура малых и средних предприятий (МСП) России не соответствует тому уровню экономики, который стране необходим, ее надо кардинально менять в пользу... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T11:49

2024-01-05T11:49

2024-01-05T11:49

экономика

россия

китай

япония

борис титов

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Структура малых и средних предприятий (МСП) России не соответствует тому уровню экономики, который стране необходим, ее надо кардинально менять в пользу производства - это сегодня проблема №1 в отечественной экономике, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. "Структура МСП России пока не соответствует тому уровню экономики, который нам нужен. Что сегодня остро необходимо, так это кардинально ее менять в пользу производства. Это на сегодня проблема экономики России №1", - сказал он. К сожалению, пока, по его словам, тут хвастаться нечем. "Основная часть нашего малого и среднего бизнеса по-прежнему работает не в производстве, а в области оптовой и розничной торговли (37%). На обрабатывающие производства в структуре МСП приходится не более 5-6% по количеству субъектов и не более 10% по суммарному обороту", - добавил собеседник агентства. В Китае, например, заметил уполномоченный, "обрабатывающая промышленность дает более 40% добавленной стоимости МСП, в Японии МСП отвечает за 50% добавленной стоимости промышленного сектора". "Надо, наконец, понять, что основной способ борьбы с инфляцией сейчас - это налаживать в стране производство, открывать новые предприятия, выпускать больше товаров, а не меньше, как это получается в результате высокой ставки", - заключил Титов. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 8 января в 10.00 мск.

https://ria.ru/20231228/sdelki_s_msp-1918562314.html

https://ria.ru/20240104/ekonomika-1919746172.html

россия

китай

япония

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, китай, япония, борис титов