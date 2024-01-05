https://ria.ru/20240105/ekonomika-1919799826.html
Титов рассказал о главной проблеме российской экономики
Титов рассказал о главной проблеме российской экономики - РИА Новости, 05.01.2024
Титов рассказал о главной проблеме российской экономики
Структура малых и средних предприятий (МСП) России не соответствует тому уровню экономики, который стране необходим, ее надо кардинально менять в пользу... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T11:49
2024-01-05T11:49
2024-01-05T11:49
экономика
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китай
япония
борис титов
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Структура малых и средних предприятий (МСП) России не соответствует тому уровню экономики, который стране необходим, ее надо кардинально менять в пользу производства - это сегодня проблема №1 в отечественной экономике, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. "Структура МСП России пока не соответствует тому уровню экономики, который нам нужен. Что сегодня остро необходимо, так это кардинально ее менять в пользу производства. Это на сегодня проблема экономики России №1", - сказал он. К сожалению, пока, по его словам, тут хвастаться нечем. "Основная часть нашего малого и среднего бизнеса по-прежнему работает не в производстве, а в области оптовой и розничной торговли (37%). На обрабатывающие производства в структуре МСП приходится не более 5-6% по количеству субъектов и не более 10% по суммарному обороту", - добавил собеседник агентства. В Китае, например, заметил уполномоченный, "обрабатывающая промышленность дает более 40% добавленной стоимости МСП, в Японии МСП отвечает за 50% добавленной стоимости промышленного сектора". "Надо, наконец, понять, что основной способ борьбы с инфляцией сейчас - это налаживать в стране производство, открывать новые предприятия, выпускать больше товаров, а не меньше, как это получается в результате высокой ставки", - заключил Титов. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 8 января в 10.00 мск.
https://ria.ru/20231228/sdelki_s_msp-1918562314.html
https://ria.ru/20240104/ekonomika-1919746172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, япония, борис титов
Экономика, Россия, Китай, Япония, Борис Титов
Титов рассказал о главной проблеме российской экономики
Титов видит главную проблему экономики в том, что МСП не занято производством
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Структура малых и средних предприятий (МСП) России не соответствует тому уровню экономики, который стране необходим, ее надо кардинально менять в пользу производства - это сегодня проблема №1 в отечественной экономике, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Структура МСП России пока не соответствует тому уровню экономики, который нам нужен. Что сегодня остро необходимо, так это кардинально ее менять в пользу производства. Это на сегодня проблема экономики России №1", - сказал он.
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К сожалению, пока, по его словам, тут хвастаться нечем.
"Основная часть нашего малого и среднего бизнеса по-прежнему работает не в производстве, а в области оптовой и розничной торговли (37%). На обрабатывающие производства в структуре МСП приходится не более 5-6% по количеству субъектов и не более 10% по суммарному обороту", - добавил собеседник агентства.
В Китае
, например, заметил уполномоченный, "обрабатывающая промышленность дает более 40% добавленной стоимости МСП, в Японии
МСП отвечает за 50% добавленной стоимости промышленного сектора".
"Надо, наконец, понять, что основной способ борьбы с инфляцией сейчас - это налаживать в стране производство, открывать новые предприятия, выпускать больше товаров, а не меньше, как это получается в результате высокой ставки", - заключил Титов.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 8 января в 10.00 мск.
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