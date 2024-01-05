https://ria.ru/20240105/dtp-1919871960.html

На МКАД столкнулись четыре автомобиля

На МКАД столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 05.01.2024

На МКАД столкнулись четыре автомобиля

Движение затруднено на внешней стороне 76 километра МКАД из-за ДТП с 4 автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T21:36

2024-01-05T21:36

2024-01-05T21:36

происшествия

мкад

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Движение затруднено на внешней стороне 76 километра МКАД из-за ДТП с 4 автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 76 километра МКАД (в районе Химкинского моста) столкнулись 4 автомобиля… Движение в сторону СВХ затруднено, заняты три полосы из шести", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мкад, москва, департамент транспорта г. москвы