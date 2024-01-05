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На МКАД столкнулись четыре автомобиля
На МКАД столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 05.01.2024
На МКАД столкнулись четыре автомобиля
Движение затруднено на внешней стороне 76 километра МКАД из-за ДТП с 4 автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T21:36
2024-01-05T21:36
2024-01-05T21:36
происшествия
мкад
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Движение затруднено на внешней стороне 76 километра МКАД из-за ДТП с 4 автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 76 километра МКАД (в районе Химкинского моста) столкнулись 4 автомобиля… Движение в сторону СВХ затруднено, заняты три полосы из шести", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мкад, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, МКАД, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
На МКАД столкнулись четыре автомобиля
Движение затруднено на 76-м километре МКАД из-за ДТП с четырьмя автомобилями