https://ria.ru/20240105/dtp-1919843900.html

На Ставрополье в тройном ДТП пострадали четыре человека

На Ставрополье в тройном ДТП пострадали четыре человека - РИА Новости, 05.01.2024

На Ставрополье в тройном ДТП пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей в Минераловодском округе Ставропольского края, сообщает региональная... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T17:12

2024-01-05T17:12

2024-01-05T17:12

происшествия

ставропольский край

авто

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ПЯТИГОРСК, 5 янв – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей в Минераловодском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция. По данным ведомства, ДТП произошло сегодня около 12.30 мск на 324-м километре автодороги Кавказ. "Водитель автомобиля "Лада Приора" выбрал небезопасную скорость движения, не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с движущимися впереди автомобилями Мерседес, а затем с "Шевроле Лачетти", водитель которого совершал поворот налево. В больницу доставлены водитель и три пассажира отечественного автомобиля, им назначено амбулаторное лечение", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что в "Приоре" находился четырехмесячный ребенок, который "травм не получил благодаря соблюдению правил перевозки - малыш перевозился в детской автолюльке." "За рулём "Приоры" находился 28-летний житель Андроповского округа, который был трезв, за последние 2 года 6 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД", – добавили в ведомстве. По факту автоаварии проводится проверка.

https://ria.ru/20240105/dtp-1919843705.html

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ставропольский край

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происшествия, ставропольский край, авто