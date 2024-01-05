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На Ставрополье в тройном ДТП пострадали четыре человека - РИА Новости, 05.01.2024
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17:12 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/dtp-1919843900.html
На Ставрополье в тройном ДТП пострадали четыре человека
На Ставрополье в тройном ДТП пострадали четыре человека - РИА Новости, 05.01.2024
На Ставрополье в тройном ДТП пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей в Минераловодском округе Ставропольского края, сообщает региональная... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T17:12
2024-01-05T17:12
происшествия
ставропольский край
авто
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ПЯТИГОРСК, 5 янв – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей в Минераловодском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция. По данным ведомства, ДТП произошло сегодня около 12.30 мск на 324-м километре автодороги Кавказ. "Водитель автомобиля "Лада Приора" выбрал небезопасную скорость движения, не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с движущимися впереди автомобилями Мерседес, а затем с "Шевроле Лачетти", водитель которого совершал поворот налево. В больницу доставлены водитель и три пассажира отечественного автомобиля, им назначено амбулаторное лечение", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что в "Приоре" находился четырехмесячный ребенок, который "травм не получил благодаря соблюдению правил перевозки - малыш перевозился в детской автолюльке." "За рулём "Приоры" находился 28-летний житель Андроповского округа, который был трезв, за последние 2 года 6 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД", – добавили в ведомстве. По факту автоаварии проводится проверка.
https://ria.ru/20240105/dtp-1919843705.html
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происшествия, ставропольский край, авто
Происшествия, Ставропольский край, Авто
На Ставрополье в тройном ДТП пострадали четыре человека

На Ставрополье при столкновении трех легковушек пострадали четыре человека

© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramМесто ДТП на Ставрополье
Место ДТП на Ставрополье - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/Telegram
Место ДТП на Ставрополье
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ПЯТИГОРСК, 5 янв – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей в Минераловодском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция.
По данным ведомства, ДТП произошло сегодня около 12.30 мск на 324-м километре автодороги Кавказ.
Место ДТП с участием большегруза и автобуса в Ивановской области. 5 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
В Ивановской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
17:11
«
"Водитель автомобиля "Лада Приора" выбрал небезопасную скорость движения, не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с движущимися впереди автомобилями Мерседес, а затем с "Шевроле Лачетти", водитель которого совершал поворот налево. В больницу доставлены водитель и три пассажира отечественного автомобиля, им назначено амбулаторное лечение", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что в "Приоре" находился четырехмесячный ребенок, который "травм не получил благодаря соблюдению правил перевозки - малыш перевозился в детской автолюльке."
«
"За рулём "Приоры" находился 28-летний житель Андроповского округа, который был трезв, за последние 2 года 6 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД", – добавили в ведомстве.
По факту автоаварии проводится проверка.
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