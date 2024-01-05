https://ria.ru/20240105/drony-1919817637.html

Российская ПВО за неделю сбила 253 украинских дрона

Российская ПВО за неделю сбила 253 украинских дрона - РИА Новости, 05.01.2024

Российская ПВО за неделю сбила 253 украинских дрона

Российская ПВО за минувшую неделю сбила украинский истребитель Су-27, вертолет Ми-8, 253 беспилотника, 107 снарядов РСЗО и другие цели, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T14:02

2024-01-05T14:02

2024-01-05T14:02

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российская ПВО за минувшую неделю сбила украинский истребитель Су-27, вертолет Ми-8, 253 беспилотника, 107 снарядов РСЗО и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолет Су-27 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет "Точка-У", три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 565 украинских военных самолетов, 264 вертолета, 10459 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14483 танка и другие боевые бронированные машины, 1200 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7639 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17100 единиц специальной военной автомобильной техники.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф