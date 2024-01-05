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Российская ПВО за неделю сбила 253 украинских дрона - РИА Новости, 05.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/drony-1919817637.html
Российская ПВО за неделю сбила 253 украинских дрона
Российская ПВО за неделю сбила 253 украинских дрона - РИА Новости, 05.01.2024
Российская ПВО за неделю сбила 253 украинских дрона
Российская ПВО за минувшую неделю сбила украинский истребитель Су-27, вертолет Ми-8, 253 беспилотника, 107 снарядов РСЗО и другие цели, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T14:02
2024-01-05T14:02
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российская ПВО за минувшую неделю сбила украинский истребитель Су-27, вертолет Ми-8, 253 беспилотника, 107 снарядов РСЗО и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолет Су-27 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет "Точка-У", три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 565 украинских военных самолетов, 264 вертолета, 10459 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14483 танка и другие боевые бронированные машины, 1200 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7639 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17100 единиц специальной военной автомобильной техники.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за неделю сбила 253 украинских дрона

МО: российская ПВО за неделю сбила 253 украинских дрона и 107 снарядов РСЗО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРадиолокационная станция подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны России
Радиолокационная станция подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Радиолокационная станция подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российская ПВО за минувшую неделю сбила украинский истребитель Су-27, вертолет Ми-8, 253 беспилотника, 107 снарядов РСЗО и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолет Су-27 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет "Точка-У", три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 565 украинских военных самолетов, 264 вертолета, 10459 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14483 танка и другие боевые бронированные машины, 1200 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7639 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17100 единиц специальной военной автомобильной техники.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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