https://ria.ru/20240105/desant-1919764778.html
Расчет ПТРК уничтожил на Артемовском направлении скопление пехоты ВСУ
Расчет ПТРК уничтожил на Артемовском направлении скопление пехоты ВСУ - РИА Новости, 05.01.2024
Расчет ПТРК уничтожил на Артемовском направлении скопление пехоты ВСУ
Разведчики Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ обнаружили скопление украинской пехоты на северо-западе от Артемовска, ее уничтожили... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T04:27
2024-01-05T04:27
2024-01-05T09:11
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ЛУГАНСК, 5 янв - РИА Новости. Разведчики Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ обнаружили скопление украинской пехоты на северо-западе от Артемовска, ее уничтожили расчеты противотанковых комплексов "Фагот" и "Корнет", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "К северо-западу от Артемовска разведчики Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ обнаружили скопление пехоты противника на одном из участков зоны ответственности полка. Пуском управляемой ракеты из ПТРК "Фагот" костромские десантники уничтожили до 1,5 отделения ВСУ, оперативно сменили позиции и продолжили выполнять боевую задачу, где двумя пусками ракет из ПТРК "Корнет" уничтожили еще около двух отделений пехоты", - сообщили журналистам в МО РФ.В ведомстве отметили, что противотанковые расчеты десантников активно уничтожают живую силу и технику противника на данном участке фронта. "За три недели одним из расчетов батареи с этого комплекса было поражено до 60 человек живой силы противника, один пикап с боеприпасами, которые потом детонировали еще в течение часа", - приводят в ведомстве слова командира противотанковой батареи гвардейского парашютно-десантного полка.
https://ria.ru/20240103/kornet-1919555938.html
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Уничтожение пехоты ВСУ на Артемовском направлении
Расчет ПТРК костромских десантников уничтожил пехоту ВСУ на артемовском направлении
2024-01-05T04:27
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артемовск, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Расчет ПТРК уничтожил на Артемовском направлении скопление пехоты ВСУ
Расчет ПТРК костромских десантников уничтожил под Артемовском пехоту ВСУ
ЛУГАНСК, 5 янв - РИА Новости. Разведчики Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ обнаружили скопление украинской пехоты на северо-западе от Артемовска, ее уничтожили расчеты противотанковых комплексов "Фагот" и "Корнет", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"К северо-западу от Артемовска разведчики Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ обнаружили скопление пехоты противника на одном из участков зоны ответственности полка. Пуском управляемой ракеты из ПТРК "Фагот" костромские десантники уничтожили до 1,5 отделения ВСУ, оперативно сменили позиции и продолжили выполнять боевую задачу, где двумя пусками ракет из ПТРК "Корнет" уничтожили еще около двух отделений пехоты", - сообщили журналистам в МО РФ.
В ведомстве отметили, что противотанковые расчеты десантников активно уничтожают живую силу и технику противника на данном участке фронта.
"За три недели одним из расчетов батареи с этого комплекса было поражено до 60 человек живой силы противника, один пикап с боеприпасами, которые потом детонировали еще в течение часа", - приводят в ведомстве слова командира противотанковой батареи гвардейского парашютно-десантного полка.
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