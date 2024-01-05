https://ria.ru/20240105/britaniya-1919819719.html

Британия спишет военные корабли из-за недостатка моряков, пишут СМИ

Британия спишет военные корабли из-за недостатка моряков, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2024

Британия спишет военные корабли из-за недостатка моряков, пишут СМИ

Британия вынуждена списать военные корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса, сообщила газета The Telegraph. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T14:27

2024-01-05T14:27

2024-01-05T16:13

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великобритания

риши сунак

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Британия вынуждена списать военные корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса, сообщила газета The Telegraph. "У ВМС Британии так мало моряков, что приходится списать два военных корабля, чтобы укомплектовать свои фрегаты нового класса", — говорится в сообщении издания. Газета со ссылкой на данные Минобороны отмечает, что у ВМС самые худшие среди трех подразделений ведомства показатели по набору служащих. В этом году списанию подвергнутся британские военные корабли Argyll и Westminster, второй из которых недавно отремонтировали. Суда утилизируют или продадут союзникам. Экипажи кораблей, в свою очередь, направят обслуживать фрегаты Type 26. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что ВМС страны получат еще пять новейших фрегатов Type 26 в дополнение к трем, которые уже строятся. По его словам, строительство восьми кораблей должно завершиться к середине 2030-х годов. Фрегаты Type 26 должны заменить эксплуатирующиеся Военно-морскими силами Британии противолодочные корабли Type 23.

https://ria.ru/20240104/stolknovenie-1919650449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, риши сунак