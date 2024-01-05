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Ефимов: бизнес приобрел у города 29 помещений в исторических зданиях за год - РИА Новости, 05.01.2024
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12:05 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/biznes-1919034205.html
Ефимов: бизнес приобрел у города 29 помещений в исторических зданиях за год
Ефимов: бизнес приобрел у города 29 помещений в исторических зданиях за год - РИА Новости, 05.01.2024
Ефимов: бизнес приобрел у города 29 помещений в исторических зданиях за год
В 2023 году представители бизнеса приобрели свыше 3,6 тыс. кв. м недвижимости в объектах культурного наследия, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T12:05
2024-01-05T12:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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максим гаман
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. В 2023 году представители бизнеса приобрели свыше 3,6 тыс. кв. м недвижимости в объектах культурного наследия, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Власти Москвы продают недвижимость в исторических зданиях, среди них доходные дома и старинные усадьбы. Здания являются как объектами культурного наследия федерального, так и регионального значения. Также продаются и не выявленные объекты культурного наследия."Покупка исторической недвижимости у города и открытие в ней различных видов бизнеса становится все более привлекательной для столичных предпринимателей. Это еще одна возможность для малого и среднего бизнеса запускать коммерческие проекты в небольших исторических объектах. В 2023 году по итогам торгов у города приобрели 29 помещений в объектах культурного наследия общей площадью 3,65 тысячи квадратных метров. Их можно использовать, например, для открытия офисов, пунктов общепита, салонов или любого другого вида бизнеса в соответствии с законодательством", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что на центр Москвы приходится самое большое число объектов, приобретенных в 2023 году, – 20. Их площадь составляет почти 2,5 тыс. кв. м. На юге столицы было приобретено 5 объектов, их площадь составляет 530,7 кв. м. На юго-востоке города приобрели 3 объекта, их площадь превышает 590 кв. м, а на северо-востоке – одно помещение, его площадь превышает 72 кв. м.В свою очередь, министр московского правительства, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что новыми собственниками исторических объектов должны быть проведены работы по сохранению и охране в соответствии с условиями договоров купли-продажи.Он уточнил, что самое большое помещение, которое располагается в историческом здании, было приобретено в Милютинском переулке в ЦАО. Площадь объекта превышает 331 кв. м. Оно располагается в доходном доме акционерного общества "Феттер и Гинкель", где в 1934–1946 гг. жил художник Евгений Лансере. Кроме того, в ЦАО располагается самое маленькое помещение. Его площадь составляется почти 30 кв. м. Оно находится в доходном доме Страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре.Все желающие ознакомиться с выставленными Москвой на торги объектами недвижимости могут это сделать на Инвестиционном портале столицы. У инвесторов есть возможность напрямую связаться с правительством города, найти подходящий вид помощи, подать заявки на получение статусов, дающих право на льготы, а также осмотреть недвижимость, которую выставили на торги.Ранее Ефимов сообщал, что на территории столицы наблюдается положительная динамика важных социально-экономических показателей, этому способствует эффективная работа по обеспечению поступлений налогов в городской бюджет Москвы.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , цао, максим гаман
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , ЦАО, Максим Гаман

Ефимов: бизнес приобрел у города 29 помещений в исторических зданиях за год

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. В 2023 году представители бизнеса приобрели свыше 3,6 тыс. кв. м недвижимости в объектах культурного наследия, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Власти Москвы продают недвижимость в исторических зданиях, среди них доходные дома и старинные усадьбы. Здания являются как объектами культурного наследия федерального, так и регионального значения. Также продаются и не выявленные объекты культурного наследия.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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"Покупка исторической недвижимости у города и открытие в ней различных видов бизнеса становится все более привлекательной для столичных предпринимателей. Это еще одна возможность для малого и среднего бизнеса запускать коммерческие проекты в небольших исторических объектах. В 2023 году по итогам торгов у города приобрели 29 помещений в объектах культурного наследия общей площадью 3,65 тысячи квадратных метров. Их можно использовать, например, для открытия офисов, пунктов общепита, салонов или любого другого вида бизнеса в соответствии с законодательством", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что на центр Москвы приходится самое большое число объектов, приобретенных в 2023 году, – 20. Их площадь составляет почти 2,5 тыс. кв. м. На юге столицы было приобретено 5 объектов, их площадь составляет 530,7 кв. м. На юго-востоке города приобрели 3 объекта, их площадь превышает 590 кв. м, а на северо-востоке – одно помещение, его площадь превышает 72 кв. м.
В свою очередь, министр московского правительства, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что новыми собственниками исторических объектов должны быть проведены работы по сохранению и охране в соответствии с условиями договоров купли-продажи.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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Он уточнил, что самое большое помещение, которое располагается в историческом здании, было приобретено в Милютинском переулке в ЦАО. Площадь объекта превышает 331 кв. м. Оно располагается в доходном доме акционерного общества "Феттер и Гинкель", где в 1934–1946 гг. жил художник Евгений Лансере. Кроме того, в ЦАО располагается самое маленькое помещение. Его площадь составляется почти 30 кв. м. Оно находится в доходном доме Страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре.
Все желающие ознакомиться с выставленными Москвой на торги объектами недвижимости могут это сделать на Инвестиционном портале столицы. У инвесторов есть возможность напрямую связаться с правительством города, найти подходящий вид помощи, подать заявки на получение статусов, дающих право на льготы, а также осмотреть недвижимость, которую выставили на торги.
Ранее Ефимов сообщал, что на территории столицы наблюдается положительная динамика важных социально-экономических показателей, этому способствует эффективная работа по обеспечению поступлений налогов в городской бюджет Москвы.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)ЦАОМаксим Гаман
 
 
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