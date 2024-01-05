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В Москве за год выявили более 630 тысяч безбилетников на транспорте - РИА Новости, 05.01.2024
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10:31 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/bezbiletnik-1919791967.html
В Москве за год выявили более 630 тысяч безбилетников на транспорте
В Москве за год выявили более 630 тысяч безбилетников на транспорте - РИА Новости, 05.01.2024
В Москве за год выявили более 630 тысяч безбилетников на транспорте
Контролеры московского транспорта выявили свыше 630 тысяч безбилетников за 2023 год, всего прошло более десяти миллионов проверок, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T10:31
2024-01-05T10:31
общество
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максим ликсутов
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Контролеры московского транспорта выявили свыше 630 тысяч безбилетников за 2023 год, всего прошло более десяти миллионов проверок, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "Более 630 тыс. безбилетников мы выявили в 2023 году. Как отметил Максим Ликсутов, это на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Рост числа выявленных нарушений связан с увеличением количества проверок. Всего в 2023 году контролеры проверили более десяти миллионов билетов, что на три миллиона больше, чем в 2022 году. При этом стало больше и добросовестных пассажиров", - говорится в сообщении. По словам Ликсутова, контролеры городского транспорта в среднем за месяц проверяют более 900 тысяч пассажиров, благодаря чему пассажиры начинают ответственнее оплачивать проезд. Это, в свою очередь, позволяет развивать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижной состав и улучшать пассажирские сервисы в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.
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общество, москва, максим ликсутов , сергей собянин
Общество, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин
В Москве за год выявили более 630 тысяч безбилетников на транспорте

Контролеры в Москве за 2023 год выявили более 630 тысяч безбилетников

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКонтролер
Контролер - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Контролер. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Контролеры московского транспорта выявили свыше 630 тысяч безбилетников за 2023 год, всего прошло более десяти миллионов проверок, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"Более 630 тыс. безбилетников мы выявили в 2023 году. Как отметил Максим Ликсутов, это на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Рост числа выявленных нарушений связан с увеличением количества проверок. Всего в 2023 году контролеры проверили более десяти миллионов билетов, что на три миллиона больше, чем в 2022 году. При этом стало больше и добросовестных пассажиров", - говорится в сообщении.
По словам Ликсутова, контролеры городского транспорта в среднем за месяц проверяют более 900 тысяч пассажиров, благодаря чему пассажиры начинают ответственнее оплачивать проезд. Это, в свою очередь, позволяет развивать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижной состав и улучшать пассажирские сервисы в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.
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