https://ria.ru/20240105/bezbiletnik-1919791967.html

В Москве за год выявили более 630 тысяч безбилетников на транспорте

В Москве за год выявили более 630 тысяч безбилетников на транспорте - РИА Новости, 05.01.2024

В Москве за год выявили более 630 тысяч безбилетников на транспорте

Контролеры московского транспорта выявили свыше 630 тысяч безбилетников за 2023 год, всего прошло более десяти миллионов проверок, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T10:31

2024-01-05T10:31

2024-01-05T10:31

общество

москва

максим ликсутов

сергей собянин

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Контролеры московского транспорта выявили свыше 630 тысяч безбилетников за 2023 год, всего прошло более десяти миллионов проверок, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "Более 630 тыс. безбилетников мы выявили в 2023 году. Как отметил Максим Ликсутов, это на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Рост числа выявленных нарушений связан с увеличением количества проверок. Всего в 2023 году контролеры проверили более десяти миллионов билетов, что на три миллиона больше, чем в 2022 году. При этом стало больше и добросовестных пассажиров", - говорится в сообщении. По словам Ликсутова, контролеры городского транспорта в среднем за месяц проверяют более 900 тысяч пассажиров, благодаря чему пассажиры начинают ответственнее оплачивать проезд. Это, в свою очередь, позволяет развивать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижной состав и улучшать пассажирские сервисы в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.

https://ria.ru/20231112/bezbiletnik-1908973590.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, максим ликсутов , сергей собянин