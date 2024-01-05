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Бербок отправится в воскресенье на Ближний Восток - РИА Новости, 05.01.2024
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17:20 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/berbok-1919844607.html
Бербок отправится в воскресенье на Ближний Восток
Бербок отправится в воскресенье на Ближний Восток - РИА Новости, 05.01.2024
Бербок отправится в воскресенье на Ближний Восток
Глава МИД Германии Анналена Бербок отправится в воскресенье в ближневосточное турне, что станет ее четвертым визитом в регион с начала обострения... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T17:20
2024-01-05T17:20
в мире
израиль
ближний восток
египет
ицхак герцог
исраэль кац
анналена бербок
мид германии
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок отправится в воскресенье в ближневосточное турне, что станет ее четвертым визитом в регион с начала обострения палестино-израильского конфликта, сообщил в пятницу официальный представитель МИД ФРГ. "В воскресенье министр иностранных дел отправиться в состоящее из двух частей турне: сначала она поедет на Ближний Восток, а потом в юго-восточную Азию", - заявил Себастиан Фишер на пресс-конференции кабмина. Поездка начнется с посещения Израиля, где Бербок встретится с новым министром иностранных дел страны Исраэлем Кацем и президентом Ицхаком Герцогом, затем проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом и главой палестинского МИД Риядом аль-Малики. После этого Бербок направится в Египет, также запланировано посещение Ливана. "Основными темами переговоров будут драматическая гуманитарная ситуация в секторе Газа, ситуация на Западном берегу реки Иордан, а также ситуация на израильско-ливанской границе", - сказал Фишер. Кроме того, будут обсуждаться дальнейшие усилия по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Фишер подчеркнул, что это будет уже четвертая поездка Бербок на Ближний Восток с момента нападения ХАМАС на Израиль, произошедшего 7-го октября. Бербок посетила Израиль и Египет 13-14 октября, побывала в Иордании, Израиле и Ливане 19-20 октября, а также в ноябре съездила в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Израиль.
https://ria.ru/20240105/zaschita-1919839472.html
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в мире, израиль, ближний восток, египет, ицхак герцог, исраэль кац, анналена бербок, мид германии, хамас
В мире, Израиль, Ближний Восток, Египет, Ицхак Герцог, Исраэль Кац, Анналена Бербок, МИД Германии, ХАМАС
Бербок отправится в воскресенье на Ближний Восток

Бербок отправится в воскресенье на Ближний Восток, в 4-й раз с начала эскалации

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок отправится в воскресенье в ближневосточное турне, что станет ее четвертым визитом в регион с начала обострения палестино-израильского конфликта, сообщил в пятницу официальный представитель МИД ФРГ.
«
"В воскресенье министр иностранных дел отправиться в состоящее из двух частей турне: сначала она поедет на Ближний Восток, а потом в юго-восточную Азию", - заявил Себастиан Фишер на пресс-конференции кабмина.
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Поездка начнется с посещения Израиля, где Бербок встретится с новым министром иностранных дел страны Исраэлем Кацем и президентом Ицхаком Герцогом, затем проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом и главой палестинского МИД Риядом аль-Малики. После этого Бербок направится в Египет, также запланировано посещение Ливана.
«
"Основными темами переговоров будут драматическая гуманитарная ситуация в секторе Газа, ситуация на Западном берегу реки Иордан, а также ситуация на израильско-ливанской границе", - сказал Фишер. Кроме того, будут обсуждаться дальнейшие усилия по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.
Фишер подчеркнул, что это будет уже четвертая поездка Бербок на Ближний Восток с момента нападения ХАМАС на Израиль, произошедшего 7-го октября.
Бербок посетила Израиль и Египет 13-14 октября, побывала в Иордании, Израиле и Ливане 19-20 октября, а также в ноябре съездила в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Израиль.
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В миреИзраильБлижний ВостокЕгипетИцхак ГерцогИсраэль КацАнналена БербокМИД ГерманииХАМАС
 
 
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