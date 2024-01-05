https://ria.ru/20240105/berbok-1919844607.html

Бербок отправится в воскресенье на Ближний Восток

Бербок отправится в воскресенье на Ближний Восток - РИА Новости, 05.01.2024

Бербок отправится в воскресенье на Ближний Восток

Глава МИД Германии Анналена Бербок отправится в воскресенье в ближневосточное турне, что станет ее четвертым визитом в регион с начала обострения... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T17:20

2024-01-05T17:20

2024-01-05T17:20

в мире

израиль

ближний восток

египет

ицхак герцог

исраэль кац

анналена бербок

мид германии

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок отправится в воскресенье в ближневосточное турне, что станет ее четвертым визитом в регион с начала обострения палестино-израильского конфликта, сообщил в пятницу официальный представитель МИД ФРГ. "В воскресенье министр иностранных дел отправиться в состоящее из двух частей турне: сначала она поедет на Ближний Восток, а потом в юго-восточную Азию", - заявил Себастиан Фишер на пресс-конференции кабмина. Поездка начнется с посещения Израиля, где Бербок встретится с новым министром иностранных дел страны Исраэлем Кацем и президентом Ицхаком Герцогом, затем проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом и главой палестинского МИД Риядом аль-Малики. После этого Бербок направится в Египет, также запланировано посещение Ливана. "Основными темами переговоров будут драматическая гуманитарная ситуация в секторе Газа, ситуация на Западном берегу реки Иордан, а также ситуация на израильско-ливанской границе", - сказал Фишер. Кроме того, будут обсуждаться дальнейшие усилия по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Фишер подчеркнул, что это будет уже четвертая поездка Бербок на Ближний Восток с момента нападения ХАМАС на Израиль, произошедшего 7-го октября. Бербок посетила Израиль и Египет 13-14 октября, побывала в Иордании, Израиле и Ливане 19-20 октября, а также в ноябре съездила в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Израиль.

https://ria.ru/20240105/zaschita-1919839472.html

https://ria.ru/20240104/gaza-1919639636.html

израиль

ближний восток

египет

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