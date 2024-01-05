Бербок отправится в воскресенье на Ближний Восток
Бербок отправится в воскресенье на Ближний Восток, в 4-й раз с начала эскалации
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок отправится в воскресенье в ближневосточное турне, что станет ее четвертым визитом в регион с начала обострения палестино-израильского конфликта, сообщил в пятницу официальный представитель МИД ФРГ.
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"В воскресенье министр иностранных дел отправиться в состоящее из двух частей турне: сначала она поедет на Ближний Восток, а потом в юго-восточную Азию", - заявил Себастиан Фишер на пресс-конференции кабмина.
Поездка начнется с посещения Израиля, где Бербок встретится с новым министром иностранных дел страны Исраэлем Кацем и президентом Ицхаком Герцогом, затем проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом и главой палестинского МИД Риядом аль-Малики. После этого Бербок направится в Египет, также запланировано посещение Ливана.
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"Основными темами переговоров будут драматическая гуманитарная ситуация в секторе Газа, ситуация на Западном берегу реки Иордан, а также ситуация на израильско-ливанской границе", - сказал Фишер. Кроме того, будут обсуждаться дальнейшие усилия по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.
Фишер подчеркнул, что это будет уже четвертая поездка Бербок на Ближний Восток с момента нападения ХАМАС на Израиль, произошедшего 7-го октября.
Бербок посетила Израиль и Египет 13-14 октября, побывала в Иордании, Израиле и Ливане 19-20 октября, а также в ноябре съездила в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Израиль.