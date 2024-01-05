Одного из пострадавших при обстреле Белгорода прооперировали
Гладков: одного из пострадавших при обстреле Белгорода прооперировали ночью
© ДЕМИДОВ/TelegramАвтомобиль экстренной службы около многоэтажки, пострадавшей в результате обстрела со стороны ВСУ. 5 января 2024
Автомобиль экстренной службы около многоэтажки, пострадавшей в результате обстрела со стороны ВСУ. 5 января 2024. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Одному из пострадавших в ночь на пятницу при украинском обстреле Белгорода провели операцию, у второго более легкое ранение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. Одному из них была сделана операция - удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более легкие последствия - с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным главы области, в больницах Белгородской области и в федеральных центрах находятся 74 раненых. Двадцать человек в реанимации города Москвы - все находятся под контролем опытных врачей, подчеркнул губернатор.
"Я очень благодарен многодетным семьям, которые сейчас запустили акцию и дети рисуют рисунки для поддержки наших раненых. Волонтеры посещают тех, кто находится в больницах нашей области для того, чтобы оказать моральную и психологическую поддержку", - рассказал Гладков.
Минобороны России сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков сообщал, что при обстреле, предварительно, пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей.