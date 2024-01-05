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Одного из пострадавших при обстреле Белгорода прооперировали - РИА Новости, 05.01.2024
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10:16 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/belgorod-1919790250.html
Одного из пострадавших при обстреле Белгорода прооперировали
Одного из пострадавших при обстреле Белгорода прооперировали - РИА Новости, 05.01.2024
Одного из пострадавших при обстреле Белгорода прооперировали
Одному из пострадавших в ночь на пятницу при украинском обстреле Белгорода провели операцию, у второго более легкое ранение, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T10:16
2024-01-05T10:16
здоровье - общество
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БЕЛГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Одному из пострадавших в ночь на пятницу при украинском обстреле Белгорода провели операцию, у второго более легкое ранение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. Одному из них была сделана операция - удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более легкие последствия - с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление", - написал Гладков в своем Telegram-канале. По данным главы области, в больницах Белгородской области и в федеральных центрах находятся 74 раненых. Двадцать человек в реанимации города Москвы - все находятся под контролем опытных врачей, подчеркнул губернатор. "Я очень благодарен многодетным семьям, которые сейчас запустили акцию и дети рисуют рисунки для поддержки наших раненых. Волонтеры посещают тех, кто находится в больницах нашей области для того, чтобы оказать моральную и психологическую поддержку", - рассказал Гладков. Минобороны России сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков сообщал, что при обстреле, предварительно, пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей.
https://ria.ru/20240105/belgorod-1919760909.html
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здоровье - общество, белгород, белгородская область, москва, вячеслав гладков
Здоровье - Общество, Белгород, Белгородская область, Москва, Вячеслав Гладков
Одного из пострадавших при обстреле Белгорода прооперировали

Гладков: одного из пострадавших при обстреле Белгорода прооперировали ночью

© ДЕМИДОВ/TelegramАвтомобиль экстренной службы около многоэтажки, пострадавшей в результате обстрела со стороны ВСУ. 5 января 2024
Автомобиль экстренной службы около многоэтажки, пострадавшей в результате обстрела со стороны ВСУ. 5 января 2024
© ДЕМИДОВ/Telegram
Автомобиль экстренной службы около многоэтажки, пострадавшей в результате обстрела со стороны ВСУ. 5 января 2024. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Одному из пострадавших в ночь на пятницу при украинском обстреле Белгорода провели операцию, у второго более легкое ранение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. Одному из них была сделана операция - удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более легкие последствия - с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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По данным главы области, в больницах Белгородской области и в федеральных центрах находятся 74 раненых. Двадцать человек в реанимации города Москвы - все находятся под контролем опытных врачей, подчеркнул губернатор.
"Я очень благодарен многодетным семьям, которые сейчас запустили акцию и дети рисуют рисунки для поддержки наших раненых. Волонтеры посещают тех, кто находится в больницах нашей области для того, чтобы оказать моральную и психологическую поддержку", - рассказал Гладков.
Минобороны России сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков сообщал, что при обстреле, предварительно, пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей.
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