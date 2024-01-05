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В Белгороде утром организуют обход квартир, поврежденных при обстреле ВСУ - РИА Новости, 05.01.2024
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02:15 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/belgorod-1919760909.html
В Белгороде утром организуют обход квартир, поврежденных при обстреле ВСУ
В Белгороде утром организуют обход квартир, поврежденных при обстреле ВСУ - РИА Новости, 05.01.2024
В Белгороде утром организуют обход квартир, поврежденных при обстреле ВСУ
Обход квартир, поврежденных при обстреле Белгорода, организуют утром, жильцы получат необходимую помощь, сообщил мэр города Валентин Демидов. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T02:15
2024-01-05T02:15
белгород
происшествия
белгородская область
россия
валентин демидов
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Обход квартир, поврежденных при обстреле Белгорода, организуют утром, жильцы получат необходимую помощь, сообщил мэр города Валентин Демидов. Минобороны России сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле, предварительно, пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей. "В результате обстрела этой ночью, по предварительной информации, двое мужчин пострадали. С осколочными ранениями их госпитализировали - медики оказывают помощь... Известно о повреждениях различной степени более 30 автомобилей, около 130 оконных стекол в квартирах домов на улицах Почтовая и Макаренко", - написал Демидов в Telegram-канале. "Бригады ГО ЧС и БГБ закрывают тепловой контур по временной схеме. Управы с утра пройдут все квартиры и дома. Проверят и зафиксируют повреждения, составят акты. Окажем всю необходимую помощь", - добавил он. Мэр также опубликовал фото с места происшествия, на которых видны сильно поврежденные автомобили во дворе многоэтажных домов.
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белгород, происшествия, белгородская область, россия, валентин демидов, вячеслав гладков
Белгород, Происшествия, Белгородская область, Россия, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков
В Белгороде утром организуют обход квартир, поврежденных при обстреле ВСУ

Мэр Белгорода Демидов: утром начнется обход квартир, поврежденных при обстреле

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramАварийно-спасательный транспорт на месте обстрела в Белгороде
Аварийно-спасательный транспорт на месте обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Аварийно-спасательный транспорт на месте обстрела в Белгороде
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БЕЛГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Обход квартир, поврежденных при обстреле Белгорода, организуют утром, жильцы получат необходимую помощь, сообщил мэр города Валентин Демидов.
Минобороны России сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле, предварительно, пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей.
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"В результате обстрела этой ночью, по предварительной информации, двое мужчин пострадали. С осколочными ранениями их госпитализировали - медики оказывают помощь... Известно о повреждениях различной степени более 30 автомобилей, около 130 оконных стекол в квартирах домов на улицах Почтовая и Макаренко", - написал Демидов в Telegram-канале.
"Бригады ГО ЧС и БГБ закрывают тепловой контур по временной схеме. Управы с утра пройдут все квартиры и дома. Проверят и зафиксируют повреждения, составят акты. Окажем всю необходимую помощь", - добавил он.
Мэр также опубликовал фото с места происшествия, на которых видны сильно поврежденные автомобили во дворе многоэтажных домов.
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БелгородПроисшествияБелгородская областьРоссияВалентин ДемидовВячеслав Гладков
 
 
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