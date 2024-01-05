https://ria.ru/20240105/belgorod-1919760909.html

В Белгороде утром организуют обход квартир, поврежденных при обстреле ВСУ

В Белгороде утром организуют обход квартир, поврежденных при обстреле ВСУ - РИА Новости, 05.01.2024

В Белгороде утром организуют обход квартир, поврежденных при обстреле ВСУ

Обход квартир, поврежденных при обстреле Белгорода, организуют утром, жильцы получат необходимую помощь, сообщил мэр города Валентин Демидов. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T02:15

2024-01-05T02:15

2024-01-05T02:15

белгород

происшествия

белгородская область

россия

валентин демидов

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Обход квартир, поврежденных при обстреле Белгорода, организуют утром, жильцы получат необходимую помощь, сообщил мэр города Валентин Демидов. Минобороны России сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле, предварительно, пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей. "В результате обстрела этой ночью, по предварительной информации, двое мужчин пострадали. С осколочными ранениями их госпитализировали - медики оказывают помощь... Известно о повреждениях различной степени более 30 автомобилей, около 130 оконных стекол в квартирах домов на улицах Почтовая и Макаренко", - написал Демидов в Telegram-канале. "Бригады ГО ЧС и БГБ закрывают тепловой контур по временной схеме. Управы с утра пройдут все квартиры и дома. Проверят и зафиксируют повреждения, составят акты. Окажем всю необходимую помощь", - добавил он. Мэр также опубликовал фото с места происшествия, на которых видны сильно поврежденные автомобили во дворе многоэтажных домов.

https://ria.ru/20240105/oon-1919758112.html

https://ria.ru/20240104/predmety-1919731467.html

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белгород, происшествия, белгородская область, россия, валентин демидов, вячеслав гладков