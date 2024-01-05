https://ria.ru/20240105/bayden-1919768228.html

Байден не может объяснить цель поддержки Украины, заявил губернатор Флориды

Байден не может объяснить цель поддержки Украины, заявил губернатор Флориды - РИА Новости, 05.01.2024

Байден не может объяснить цель поддержки Украины, заявил губернатор Флориды

Президент США Джо Байден не в состоянии объяснить американскому населению конечную цель поддержки Киева в конфликте на Украине, заявил губернатор штата Флорида, РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T06:14

2024-01-05T06:14

2024-01-05T06:14

джо байден

рон десантис

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден не в состоянии объяснить американскому населению конечную цель поддержки Киева в конфликте на Украине, заявил губернатор штата Флорида, кандидат в американские президенты от Республиканской партии Рон Десантис. "Байден даже не в состоянии сказать нам, какая в этом конечная цель. Он не говорит об этом", - сообщил он в ходе своего выступления в эфире телеканала CNN. Десантис добавил, что приоритетами для США являются защита собственной границы и Китай, а в Вашингтоне игнорируют эти угрозы безопасности, отправляя "ужасно много денег" на Украину, которые идут на "пенсии и зарплаты бюрократам". "Как все это помогает американскому народу?" - отметил республиканский кандидат. Десантис также заявил, что США нужно завершить украинский конфликт, а Европе следует делать больше для выполнения своих обязанностей в рамках НАТО и больше помогать Украине, поскольку "Россия является для них большей угрозой". Губернатор Флориды пообещал, что в случае своей победы на выборах президента США в 2024 году он не допустит отправки американских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине. "Думаю, что ловушка внешней политики США в последние 25 лет после окончания холодной войны заключается в участии в конфликтах, где у нас нет четкого понимания, чего мы пытаемся достичь", - уточнил он и подчеркнул, что "слабость Байдена привлекла множество проблем, которые видны по всему миру". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231229/ugrozy-1919060305.html

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джо байден, рон десантис, сергей лавров, россия, украина, сша, нато