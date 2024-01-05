https://ria.ru/20240105/avtomobili-1919791524.html

В Минпромторге сообщили о росте продаж новых автомобилей

В Минпромторге сообщили о росте продаж новых автомобилей - РИА Новости, 05.01.2024

В Минпромторге сообщили о росте продаж новых автомобилей

Продажи новых автомобилей в РФ в 2023 г выросли на 60% в годовом выражении, до более 1,3 миллиона машин; в частности, в легковом сегменте - на 62%, до более 1... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T10:27

2024-01-05T10:27

2024-01-05T10:27

экономика

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

lada vesta

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Продажи новых автомобилей в РФ в 2023 г выросли на 60% в годовом выражении, до более 1,3 миллиона машин; в частности, в легковом сегменте - на 62%, до более 1 миллиона штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. В расчет берутся легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. "По итогам января-декабря 2023 года на территории Российской Федерации реализовано 1 319 351 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 60% больше показателей аналогичного периода прошлого года (823 695 шт.). Половину в этом объеме составляют автомобили отечественного производства", - отметили в министерстве. "При этом объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 1 056 397 штук (+62% к аналогичному периоду прошлого года)", - добавили в пресс-службе. По легким коммерческим машинам рост составил 35% (104 958 штук), грузовым - 74% (140 204 штук), автобусам - 19% (17 792). Самыми продаваемыми моделями в этих сегментах стали, соответственно, Lada Granta, Gazelle Next, китайский Sitrak C7H, ПАЗ Vector Next. ППК входит в группу компаний АО "Электронный паспорт" и специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин.

https://ria.ru/20240105/avto-1919774213.html

https://ria.ru/20231228/avtovaz-1918838682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta