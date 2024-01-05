https://ria.ru/20240105/avtomobili-1919791524.html
В Минпромторге сообщили о росте продаж новых автомобилей
В Минпромторге сообщили о росте продаж новых автомобилей - РИА Новости, 05.01.2024
В Минпромторге сообщили о росте продаж новых автомобилей
Продажи новых автомобилей в РФ в 2023 г выросли на 60% в годовом выражении, до более 1,3 миллиона машин; в частности, в легковом сегменте - на 62%, до более 1... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T10:27
2024-01-05T10:27
2024-01-05T10:27
экономика
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889296021_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_bc0f285b49ccae0cc61b5b877351e906.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Продажи новых автомобилей в РФ в 2023 г выросли на 60% в годовом выражении, до более 1,3 миллиона машин; в частности, в легковом сегменте - на 62%, до более 1 миллиона штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. В расчет берутся легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. "По итогам января-декабря 2023 года на территории Российской Федерации реализовано 1 319 351 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 60% больше показателей аналогичного периода прошлого года (823 695 шт.). Половину в этом объеме составляют автомобили отечественного производства", - отметили в министерстве. "При этом объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 1 056 397 штук (+62% к аналогичному периоду прошлого года)", - добавили в пресс-службе. По легким коммерческим машинам рост составил 35% (104 958 штук), грузовым - 74% (140 204 штук), автобусам - 19% (17 792). Самыми продаваемыми моделями в этих сегментах стали, соответственно, Lada Granta, Gazelle Next, китайский Sitrak C7H, ПАЗ Vector Next. ППК входит в группу компаний АО "Электронный паспорт" и специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин.
https://ria.ru/20240105/avto-1919774213.html
https://ria.ru/20231228/avtovaz-1918838682.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889296021_212:0:2941:2047_1920x0_80_0_0_9bfa96e4f8f7823c2f3dc7523b4ad2ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta
Экономика, Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Lada Vesta
В Минпромторге сообщили о росте продаж новых автомобилей
Минпромторг: продажи новых авто в России в 2023 году выросли на 60 процентов
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Продажи новых автомобилей в РФ в 2023 г выросли на 60% в годовом выражении, до более 1,3 миллиона машин; в частности, в легковом сегменте - на 62%, до более 1 миллиона штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
В расчет берутся легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы.
В "СберАвто" назвали тройку самых популярных авто в России
"По итогам января-декабря 2023 года на территории Российской Федерации реализовано 1 319 351 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 60% больше показателей аналогичного периода прошлого года (823 695 шт.). Половину в этом объеме составляют автомобили отечественного производства", - отметили в министерстве.
"При этом объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 1 056 397 штук (+62% к аналогичному периоду прошлого года)", - добавили в пресс-службе.
По легким коммерческим машинам рост составил 35% (104 958 штук), грузовым - 74% (140 204 штук), автобусам - 19% (17 792).
Самыми продаваемыми моделями в этих сегментах стали, соответственно,
Lada Granta, Gazelle Next, китайский Sitrak C7H, ПАЗ Vector Next.
ППК входит в группу компаний АО "Электронный паспорт" и специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин.
"АвтоВАЗ" выпустит 12 новых моделей до 2030 года